Mazzarri al Napoli, il ritorno di Walter: "Prime sensazioni? Sono stanco"

CASTEL VOLTURNO (Caserta) - "Prime sensazioni? Sono stanco, sono giorni che non dormo. Tutto bello come al solito qui." Walter Mazzarri spiega col suo tipico sarcasmo - ai microfoni del sito calcionapoli24.it - quali sono le emozioni vissute nel primo giorno da allenatore del Napoli, per la seconda volta a distanza di dieci anni dalla prima.