Garcia, il saluto ai tifosi del Napoli: "Non me lo immaginavo così..."

E' durato cinque mesi il rapporto tra Rudi Garcia e il Napoli campione d'Italia. A metà giugno l'annuncio di De Laurentiis del successore di Luciano Spalletti: il quarto posto in classifica e i sette punti in quattro giornate di Champions dove basta un solo punto con il Braga per passare il turno, non sono bastati al tecnico francese per salvare la panchina. Rudi Garcia ha deciso di salutare ufficialmente il Napoli attraverso i propri canali social, ora guarderà il futuro che il club ha deciso di affidare a Walter Mazzarri.