Mazzarri e il cambio di modulo: "Serviva una sterzata, le squadre ti studiano"

"Cambio modulo? Abbiamo parlato di 4-3-3 per farlo come l'anno scorso ma sono cambiati tanti giocatori e non è facile farlo senza 6-7 giocatori determinanti che con Spalletti giocavano sempre. Prima la rosa era sempre allo stesso livello, ora le cose sono diverse. Questo ci aiuterà a essere più imprevedibili. Anche l'anno scorso verso la fine del campionato il Napoli faceva fatica. Mi piaceva guardare quel Napoli. Poi ci vogliono i giocatori adatti e veloci, che hanno come qualità il recupero. Ora se prendiamo un contropiede facciamo fatica. Comunque se posso tornerò a giocare con il 4-3-3". Sono le parole di Walter Mazzarri a Canale 5 dopo la vittoria del suo Napoli contro la Fiorentina in Supercoppa italiana .

Su Zerbin, autore di una doppietta: "Zerbin è un talento, spesso si prendono giocatori dall'estero e non si guarda in casa ma lui deve solo migliorare, è un ragazzo giovane che si trova a giocare in una big come il Napoli. Va solo aspettato un po' ma se continua così ha un gran futuro. Simeone è un ragazzo stupendo, sempre propositivo, sono contento per lui perché se lo merita".

Le parole di Mazzarri dopo Napoli-Fiorentina

Mazzarri ha spiegato: "Il Napoli l'ho studiato, sono rimasto fermo diverso tempo e le ho guardate tutte. Anche quando giocavo con la difesa a 3 a volte passavo a 4. Per tenere la linea alta ci vogliono giocatori come Kim altrimenti se prendi un contropiede ti tamponano. Ho dovuto dare una sterzata ai ragazzi. Gli avversari ti studiano ed è difficile ricalcare quanto fatto. Io devo cercare di cucire la camicia addosso ai giocatori che son rimasti. Ho visto la partita della Fiorentina al San Paolo e ho pensato che Italiano avrebbe fatto le stesse cose stasera. Per questo ho pensato di dare più protezione: era l'unico modo per affrontare questa Fiorentina".