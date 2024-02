Mazzarri: Kvara un campione, Zielinski deve dare tutto

Una partita non semplice, ma alla fine portata a casa. Il Napoli riesce a ribaltare nel finale lo svantaggio contro il Verona : al Maradona finisce 2-1 per gli azzurri , con l'ex Ngonge e Kvaratskhelia che rispondono in nemmeno 10' a Coppola . Gli azzurri agganciano la Roma (impegnata domani a Cagliari) e si porta a -1 da Bologna e Atalanta . A commentare la vittoria dei suoi, il tecnico Walter Mazzarri .

Napoli, rimonta al Verona: l'analisi di Mazzarri

Così l'allenatore toscano sul match del Maradona ai microfoni di Dazn: "Quando si fa fatica, c'è più gusto alla fine. È stata una sofferenza per noi in panchina... Non è facile aver fatto la partita, aver fatto tanto possesso palla, creato occasioni per poi trovarsi in svantaggio. Non abbiamo mollato, la squadra ci ha creduto e ha cercato la vittoria in tutti i modi. Dalle mie squadre ho sempre voluto che ci credessero fino all'ultimo minuto, anche se sembra una partita stregata".

Poi un episodio che ha fatto discutere, quello del possibile rigore non dato a Kvaratskhelia sullo 0-0: "Era un momento in cui giocavamo benissimo, schiacciando il Verona, avevamo creato tanto. Mi sembra rigore netto, se apri lì la partita si sarebbe potuto vincere in maniera diversa, con qualche gol in più. Ci sta che l'arbitro non lo veda, ma il Var doveva richiamarlo". E a proposito di Kvaratskhelia...