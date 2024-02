Iuliano e il futuro dell'amico Conte: "So che ha incontrato De Laurentiis"

Tiene banco il futuro di Antonio Conte . L'allenatore dopo l'esperienza con il Tottenham non ha ancora trovato un progetto e una panchina per ritornare in sella anche se nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato a diverse squadra. Non solo in Italia perché dalla Germania l'hanno indicato come sostituto di Tuchel al Bayern Monaco . Un nuovo incarico all'estero o un ritorno in Italia? Domanda difficile a cui rispondere ma in questo senso ci ha provato Mark Iuliano , amico ed ex compagno alla Juve proprio del tecnico pugliese.

Conte-Napoli, le parole di Iuliano

Mark Iuliano ha parlato a Radio Punto Nuovo e ha toccato diversi argomenti, in primis quello sulla Salernitana: "Io sono un tifoso della Salernitana, lungi da me dare giudizi tecnici. Liverani è un allenatore preparato e una gran bella persona. Non è facile uscire da questa situazione di classifica, soltanto con il lavoro si può fare. Non è bello vedere gesti come quelli di Coulibaly e Dia, serve unità. La società deve intervenire ed essere più presente, certi atteggiamenti non sono tollerabili. La scelta dell'allenatore è per mettere in campo nuove idee e non per essere un traghettatore. Sabatini non si può mettere in discussione, è una figura storica del calcio italiano".

Poi sulla Juve: "Più che la sconfitta con l'Inter a frenare la corsa dei bianconeri è stata quella contro l'Empoli. A Milano l'Inter ha meritato e mi costa dirlo, ma è così. Meritano di stare dove sono perché sono veramente forti. Tornando alla Juve con il Verona è mancata la prestazione. C'è da fare attenzione alle squadre dietro: Milan, Atalanta e Bologna corrono tanto ma se i bianconeri dovessero riprendere a marciare credo faranno un campionato importante". In chiusura ha parlato del futuro di Conte: "Napoli? Ha incontrato De Laurentiis negli scorsi mesi, se gli ha lasciato una porta aperta magari se ne riparlerà ma non saprei dirlo, difficilmente parliamo di futuro, scherziamo tanto. Lo rivedrò lunedì per il film su Marcello Lippi".