Calzona e la Juve: "Per la Champions dobbiamo pensare partita dopo partita"

Francesco Calzona è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la larga vittoria del Napoli in casa del Sassuolo per 6-1 arrivata grazie alla tripletta di Osimhen e alle reti di Rrahmani e Kvaratskhelia (doppietta). Il tecnico dei partenopei ha dichiarato: "Dal primo allenamento questi ragazzi mi hanno dato il massimo. Ho visto disponibilità totale, voglia di allenarsi e di stare insieme. Questo mi faceva ben sperare. I giocatori vengono da una stagione difficile, non è facile scrollarsi di dosso pressioni negative. Ho visto salire d'intensità, alta qualità di allenamenti. Tutto questo mi fa ben sperare. I ragazzi hanno voglia di migliorare la situazione attuale".

Così Calzona su Osimhen e Kvara

Sui due protagonisti della larga vittoria per 6-1 sul Sassuolo, Calzona ha aggiunto: "Osimhen sta tornando ai suoi livelli, non aveva una grande condizione perché la Coppa d'Africa è dura per i calciatori. Piano piano sta ritrovando la condizione. Stessa cosa per Kvara: oggi ha dimostrato il calciatore che è". Il tecnico ha poi dichiarato: "Prossime partite? Siamo in una situazione in cui dobbiamo pensare partita per partita. Dobbiamo fare più punti possibili e cullare un minimo di speranza. Poi vedremo a fine anno dove saremo arrivati. I ragazzi che erano in difficoltà non hanno mai fatto nessun tipo di polemica, hanno solo lavorato a testa bassa. Non sono un pazzo a privarmi di giocatori di questa caratura. Ma se li vedo in difficoltà metto dentro qualcun'altro".

Calzona: "Quello che ha fatto Spalletti è ineguagliabile"

"Io cerco di proporre un calcio semplice. È chiaro che siamo insieme da sola una settimana, ma i ragazzi hanno fatto passi da gigante. Chiedo ordine e piano piano lo stiamo trovando. Dobbiamo continuare su questa squadra e migliorare anche su quanto fatto oggi." Infine sui tifosi ha concluso: "Ci serve questa voglia di fare risultato, giocare un buon calcio e far felici i tifosi, che ci seguono da tutte le parti e per noisono un'arma in più".