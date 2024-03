De Laurentiis infuriato con Dazn: vi sveliamo il retroscena

Sapete perché De Laurentiis ieri sera era furibondo ? Colpa dell'Atalanta... ma andiamo con ordine. Circola un video in cui il presidente del Napoli, nel momento in cui entra al Maradona, si infuria e insulta degli operatori televisivi di Dazn, sostenendo che non possono filmare il cosiddetto "arrivo", che in gergo sono le immagini delle squadre che giungono allo stadio e che sono comprese nel contratto che l'emittente firma con la Lega di Serie A. Insomma, De Laurentiis aveva torto in quel frangente.

Cosa è successo

Ma perché ADL è così furioso con la piattaforma che trasmette le partite di Serie A? Perché le dà la colpa della data e dell'orario della partita contro l'Atalanta che il Napoli giocherà sabato 30 a mezzogiorno e mezza. Qual è il problema? Che il nuovo allenatore del Napoli, che è anche il ct della Slovacchia, non tornerà a Napoli prima di giovedì e quindi la squadra avrà solo un paio di allenamenti per preparare la partita.

De Laurentiis avrebbe voluto giocare il lunedì, ma l'Atalanta (che ha un calendario infernale fra Europa League e Coppa Italia) il mercoledì ha proprio la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Le possibili conseguenze

Insomma, un incastro che non lascia alternative e così ADL si arrabbia. Anche con Dazn, che non avrà più interviste post e prepartita fino alla fine della stagione. Ma De Laurentiis può davvero rifiutarsi? In teoria no e il contratto della Lega parla chiaro e possono scattare delle multe, in pratica si metterà al lavoro la diplomazia per ricucire.