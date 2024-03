Napoli con Calzona ha riscoperto il bello: Osimhen-Kvara di nuovo decisivi

NAPOLI - Meglio tardi che mai. Si è passati dell’incertezza ed i risultati deludenti a quello della mancanza di entusiasmo e degli allenatori che volano via come foglie al vento. Ora il Napoli è tornato a essere la grande squadra capace di risvegliare l'anima dei tifosi, dimostrando tutto il potenziale rimasto inutilizzato. Un ritorno al bello stimolato dal terzo tecnico stagionale, Francesco Calzona , un coach serio e determinato, capace di portare avanti una normalizzazione necessaria senza stravolgere il sistema-Napoli. Con una lunga e prestigiosa gavetta nel mondo del calcio, Calzona ha collaborato con allenatori che prediligono il gioco e ha assorbito insegnamenti preziosi da ognuno di loro.

Napoli, riecco Osimhen e Kvaratskhelia

Questa esperienza lo ha reso l'uomo giusto al momento giusto. Ma non è solo la mano del tecnico calabrese ad aver fatto la differenza. Anche alcuni giocatori, che sembravano spariti nel nulla, hanno ritrovato la forma migliore. È il caso di Osimhen, il cui ritorno in campo è stato determinante: cinque gol in quattro partite, oltre al rigore sbagliato contro la Juventus. E poi Kvaratskhelia, restituito al suo livello più consono per esprimere al meglio le qualità, oltre ad aver segnato due gol consecutivi: un dato che non si verificava da marzo dello scorso anno, nei match contro Atalanta e Torino. Ma la vera forza di Calzona sta nell’abilità a comunicare con i giocatori. Ha saputo rimettere ognuno di loro al proprio posto, seguendo il modus operandi di Spalletti, ad eccezione di Zielinski, tenuto ai margini dello spogliatoio per scelta societaria. Il Napoli si è rigenerato grazie all'abilità del suo allenatore nell'incanalare le energie dei giocatori e nel creare un clima di armonia e di fiducia all'interno della squadra.

Napoli, i numeri con Calzona

In tre partite, la squadra ha ottenuto 7 punti e segnato 9 gol, lo stesso numero di reti che aveva realizzato in 12 partite con l'allenatore Mazzarri. Ma ciò che colpisce di più è il numero di tiri effettuati: ben 50, di cui 20 nello specchio della porta. Con una media di 16 tiri a partita, la squadra ha dimostrato una straordinaria precisione, con una percentuale del 40%, rispetto al 30% di Mazzarri e al 32% di Garcia. Ciò che suscita riflessioni è l'impressionante crescita nella percentuale di realizzazione di questa squadra, che in passato generava molte opportunità ma ne convertiva poche. Ora il 18% delle occasioni create si trasforma in gol.