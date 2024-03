Multe in vista per Napoli e Di Lorenzo: il gesto contro il razzismo costa caro

Dopo il ko, un'altra beffa in arrivo per il Napoli. Gli azzurri sono usciti sconfitti per 0-3 al Maradona contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Una gara che, prima del fischio d'inizio, ha visto i partenopei inginocchiarsi: un gesto visto più volte sui campi di calcio, simbolo del 'Black Lives Matter', movimento attivista internazionale impegnato nella lotta contro il razzismo. Oltre a questo, gesto forte anche da parte del capitano Giovanni Di Lorenzo, che però rischia di essere seguito da una sanzione.

Caso Juan Jesus, il gesto del Napoli Tutto è nato dalla mancata squalifica ad Acerbi dopo quanto accaduto con Juan Jesus in Inter-Napoli. Il club azzurro ha comunicato ufficialmente che non avrebbe più aderito alle iniziative della Federazione e Lega Serie A in tema di lotta al razzismo, ma che avrebbe agito in maniera autonoma. Cosa che si è puntualmente verificata prima del fischio d'inizio del match tra Napoli e Atalanta. In aggiunta a questo, però, altro segnale è arrivato da Di Lorenzo, che ha coperto la fascia di capitano (uguale per tutte le squadre di Serie A) con una stringa chiara, in segno di dissenso. Questa presa di posizione da parte del terzino, però, salvo sorprese porterà ad una sanzione amministrativa.

Napoli e Di Lorenzo verso la sanzione L'articolo 72 delle NOIF al comma 3 sottolinea come "II Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega competente". E a proposito di ciò, entra in gioco l'articolo 11 della Serie A: "In ciascuna delle gare delle competizioni organizzate dalla Lega il capitano deve portare, quale segno distintivo, esclusivamente una fascia fornita dalla stessa Lega. La Lega si riserva la facoltà, in occasione di eventi speciali, di proporre la realizzazione di fasce da capitano celebrative". Dunque il gesto di coprire la fascia porterà quasi sicuramente ad una ammenda per club e capitano.

