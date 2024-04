Napoli, rivoluzione totale: De Laurentiis chiama Conte. Il piano B è clamoroso

NAPOLI - È De Laurentiis, in volontario esilio a Ginevra dove è arrivato prima che il stata una Pasqua amara per, in volontario esilio a Ginevra dove è arrivato prima che il Napoli perdesse nettamente contro l’Atalanta. Quello 0-3 gli ha fatto scattare la molla: ora cambierà davvero tutto. E la rivoluzione non si limiterà solo al campo, anzi, partirà dall’area tecnica.

Il piano di ADL

L’attuale coach Calzona non dovrebbe essere confermato per la prossima stagione, anche perché non ha fatto meglio dei suoi predecessori: per lui soltanto due vittorie in 8 partite, con due sconfitte, 4 pareggi e l’eliminazione agli ottavi di Champions per mano di un Barcellona per nulla trascendentale.