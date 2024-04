“Cassano, non hai neanche la prima elementare”: De Laurentiis jr replica così

Da Allegri e la Juve a Leao, ne ha davvero per tutti Antonio Cassano. L'ex attaccante alla Domenica Sportiva è sembrato un fiume in piena e come sempre, senza peli sulla lingua, non ha perso l'occasione di lanciare qualche frecciatina. Chiamato ad analizzare la deludente stagione del Napoli, Fantantonio ha commentato: "Il disastro dei campioni d’Italia di quest’anno si spiega in un solo modo, l’egocentrismo del suo massimo dirigente che ha sbagliato tutto. Il disastro è tutta colpa sua".