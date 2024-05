De Laurentiis, endorsement Napoli per Gasperini: "Vedo sempre l'Atalanta..."

Si avvicina un momento fondamentale per il futuro del Napoli. Dopo la deludente stagione post scudetto, Aurelio De Laurentiis dovrà scegliere il nuovo allenatore per far ripartire il progetto del club azzurro. Tra i candidati a prendere il posto di Calzona c'è anche Gian Piero Gasperini grazie all'ennesima stagione capolavoro con l'Atalanta, ad un passo dalla finale di Europa League dopo quella di Coppa Italia. Di questa possibilità ha parlato proprio De Laurentiis a margine dell'inaugurazione della Race for The Cure, evento per la lotta ai tumori al seno.

Napoli, De Laurentiis chiama Gasperini Al termine dell'evento, il presidente del Napoli ha risposto così ad una domanda sulla semifinale di Europa League in programma questa sera tra Atalanta e Marsiglia: "Se vedrò la partita? L'Atalanta è una squadra che guardo sempre con grande interesse. Ha un bravissimo allenatore come Gasperini, degli ottimi calciatori e fa un calcio molto interessante". Grandi complimenti quindi da parte di De Laurentiis nei confronti di uno dei principali candidati per sedere sulla panchina del Napoli nella prossima stagione.

De Laurentiis: "Sfiducia a Casini? Non mi risulta..." Infine De Laurentiis si è anche espresso sulle voci di una possibile sfiducia da parte di Juve, Milan, Inter e Roma nei confronti del presidente di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A: “A me non risulta che questi quattro grandi club lo abbiano sfiduciato, anche perché non hanno la possibilità giuridica di farlo. È il miglior presidente che la Lega abbia avuto negli ultimi vent’anni, da quando sono nel mondo del calcio. È un uomo che ha grande conoscenza delle regole di Stato essendo un giurista. Sono fiducioso che questo puzzle di incomprensioni si possa ricomporre verso un’unica strada: l’autonomia totale del calcio di Serie A. Non bisogna mai dimenticarsi che è un’industria e in quanto tale deve essere autonoma e indipendente”.

