Conte, super budget per il mercato Napoli: in lista anche un ex obiettivo Juve

La ricerca dell’erede di Zielinski , invece, è già iniziata diversi mesi fa. Il profilo individuato dalla dirigenza azzurra è Georgiy Sudakov , centrocampista classe 2002. A gennaio non sono bastati 40 milioni per convincere lo Shakhtar, ma il patron è pronto a tornare alla carica con un'offerta più vicina ai 50 milioni. Conte apprezza anche Michael Folorunsho , uno dei grandi protagonisti dell'Hellas Verona in questa stagione. Il giocatore è sotto contratto con il Napoli e il club partenopeo intende farne una delle colonne portanti per il futuro. In avanti è ancora tutto da decidere il futuro di Kvaratskhelia , sebbene Conte lo consideri un punto fermo del suo progetto.

Il Napoli riflette su Lukaku

L’agente del georgiano è uscito allo scoperto, palesando le attenzioni concrete del Psg. Il club francese ha messo sul tavolo ben 100 milioni di euro per il cartellino: toccherà dunque adesso al Napoli decidere se rinnovare il contratto oppure cedere alle avance dei parigini. Ma per sostituire Mbappe, il Psg, pensa anche a Victor Osimhen. Il club francese è uno dei pochi che ha la disponibilità finanziaria per pagare l'intera clausola di 130 milioni di euro. Il centravanti nigeriano, però, vuole la Premier e ha il grande sogno di indossare la maglia del Chelsea.