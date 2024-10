Napoli, auto rubata anche a Politano dopo i furti a Neres e Juan Jesus: che succede

Terzo raid in un mese ai danni dei calciatori del Napoli. Dopo David Neres e Juan Jesus, ieri sera è stata rubata nel capologuogo campano l'automobile di Matteo Politano. La notizia, diffusasi rapidamente, è stata successivamente confermata da fonti all'interno del club azzurro. L'ex calciatore di Sassuolo e Inter nella serata di ieri si trovava a cena in un noto ristorante situato nella zona di Posillipo. Al termine della serata, uscito dal locale, non ha più trovato la sua auto, una Smart, che era stata parcheggiata all'esterno del ristorante.