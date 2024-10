Politano sorride a metà: ritrovata l'auto rubata ma manca il portafogli

Buone notizie per Matteo Politano dopo il furto della sua automobile . La Smart bianca è infatti stata ritrovata a Casoria in provincia di Napoli insieme anche ai documenti del calciatore, mentre manca invece il portafogli. L'ex Inter aveva subito il furto dopo una cena in un noto ristorante di Posillipo subito dopo lo spiacevole episodio che aveva visto vittima altri suoi compagni di squadra come Juan Jesus e David Neres.

Politano, ritrovata l'auto: nessun collegamento con altri furti

Le forze dell'ordine hanno recuperato l'auto di Matteo Politano nella tarda serata di giovedì 10 ottobre in via Nazionale delle Puglie a Casoria, nella provincia di Napoli. Al momento sono esclusi comunque possibili collegamenti collegamenti con i furti subiti da Juan Jesus e David Neres. Il difensore brasliano, solo 24 ore prima di Politano, aveva infatti subito un tentativo di furto al suo Suv, ritrovato con i vetri rotti e ben 5 AirTag per tracciare la posizione. Neres era inveve stato vittima di una rapina a mano armata subito dopo il suo arrivo in Italia, quando era stato costretto a consegnare un prezioso orologio mentre si trovava in compagnia della moglie.

