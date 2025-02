Napoli-Inter, che botta per Conte: sfida Scudetto senza un top player

Piove sul bagnato in casa Napoli in vista del big match contro l'Inter in programma sabato 1 marzo alle 18:00. Dopo la cocente sconfitta sul campo del Como, l'allenatore dei partenopei Antonio Conte dovrà fare i conti con una nuova pesante assenza: nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità sull'infortunio di Frank Anguissa, uscito acciaccato dalla partita contro i lariani. I tempi di recupero non sono ancora stati resi noti, ma è sicura la sua assenza nella sfida Scudetto.