Amauri, ricordi Juve-Conte e scudetto Napoli: "Conosciamo il suo modo di essere"

Il Napoli ha mancato l'occasione per accorciare sull' Inter . Per questo motivo il pari con il Bologna , con più di qualche brivido finale, porta con sé rimpianti e tanto rammarico per Conte e i giocatori. Gli azzurri ora, però, hanno un calendario sulla carta più agevole e possono provare a dire la propria sullo scudetto: "Tutto deve ancora succedere, però mi fido di Conte". A dirlo è stato Amauri . L'ex attaccante ha parlato a Radio Kiss Kiss del tecnico azzurro che conosce molto bene avendolo avuto per una stagione alla Juventus .

Amauri, Lukaku e il Conte di Napoli

Amauri, l'ex attaccante bianconero, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, elogiando Romelu Lukaku:"Lo sappiamo bene, è una prima punta di peso ed è un centravanti che ha la sua storia. È affidabile. Ci vuole anche fortuna e la squadra, ma i suoi gol li sta facendo. Per me è un grandissimo attaccante. Ha avuto un po' di difficoltà nel secondo tempo con il Bologna come tutta la squadra". E su Neres:"Sicuramente può essere un giocatore importante per il Napoli. Il Bologna ha giocato davvero bene, come sta facendo in questo periodo di campionato. C'è stata l'occasione della punizione alla fine, poteva sfruttarla meglio".

Su Conte:"Certo, anche lui ha una storia, conosciamo il suo modo di essere e di vedere il calcio. Dove è andato ha ottenuto sempre risultati, riesce a trasmettere ai ragazzi quello che gli piace. Mi fido molto di lui". A chiudere ha parlato anche di mercato e di Paixao, che piace agli azzurri:"È un ragazzo molto promettente. Possiamo parlare quanto vogliamo, ma la Serie A è sempre difficile. Se il Napoli gli ha messo gli occhi addosso significa che ha qualità importanti, quindi perché no? Il prossimo anno ci sarà anche la Champions League, avere giocatori del genere può essere una cosa importante".

