"Conte come Maradona. Dategli Chiesa e Orsolini per restare a Napoli"

"Dico Lukaku. Non è quello straripante dei tempi dell’Inter, ma rimane un grandissimo. Il belga è stato determinante anche quest’anno ed è arrivato in doppia cifra di gol e di assist. Inoltre Romelu fa un lavoro incredibile per la squadra, un po’ oscuro ma preziosissimo. Per quello Conte l’ha voluto a tutti i costi".

Il suo Napoli aveva Diego Armando Maradona a trascinarvi, adesso il fuoriclasse è in panchina…

"Uno come Diego non c’è più da nessuna parte nel mondo, ma questo Napoli può contare su un condottiero straordinario come Conte, che è il grande artefice della cavalcata verso lo Scudetto. Noi avevamo Maradona, adesso il valore aggiunto è in panchina. Antonio ha fatto un lavoro straordinario, riportando ai vertici una squadra che l’anno scorso era arrivata decima".



Anche se qualcuno ha storto il naso per le frasi polemiche rilasciate da Conte nelle scorse settimane. Da dirigente cosa risponde?

"Secondo me Antonio l’ha fatto apposta! Può sembrare che abbia esagerato nelle dichiarazioni, ma la sua è stata una mossa fatta di proposito per attirare tutta l’attenzione su di sé, scaricando di responsabilità e tensioni i giocatori che così hanno potuto giocare senza pressioni".