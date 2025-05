Conte: "Le sconfitte mi hanno reso cattivo. Var? Quanti insulti per l'Inter, ma qualche arbitro…"

"Spinta e pressione, sento di dover ripagare tutti"

"La situazione non è cambiata rispetto alla settimana scorsa, sia per la forma sia per gli infortunati", ha detto l'allenatore del Napoli. Poi ha aggiunto: "Come si affronta una partita così, aggredendo o attendendo? Penso che alla fine non cambi niente, abbiamo cercato sempre di aggredire le partite, è il mio credo. A volte ci riusciamo meglio a volte no, dipende anche dall'avversario. Dovremo rispettare al 100% l'avversario per vincere la partita. Ho ricordato un po' le mie esperienze calcistiche e tramite quelle vicende cerchi di dare degli input o avvertimenti". Poi Conte è ritornato sullo slogan "Amma faticà" detto a inizio stagione: "Anche domani sera bisognerà lavorare bene in tutti i reparti, dobbiamo continuare a lavorare insieme. Tutto questo ci ha portato ad essere oggi qui a parlare di qualcosa di speciale. Il lavoro va finito. Che stagione è stata per me? Molto impegnativa. La prima cosa che ho detto a Dimaro è stata "è la prima volta che ricevo prima di dare". Per me aver ricevuto una grande stima, ancora prima di dismostrare è stata una spinta e allo stesso tempo una pressione importante, un peso sulle spalle. Senti di dover ripagare gente che ha fiducia sulla carriera e il curriculum. Qualsiasi cosa che è stata fatta si è detto che è stata fatta per Conte ed è brutto. Tutto quello che è stato fatto è stato fatto per tutti, non solo per me".