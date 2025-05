Conte, "Se resto al Napoli?": la risposta sul futuro in diretta a Dazn

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il successo sul Cagliari per 2-0 che ha sancito la vittoria del quarto Scudetto per il Napoli. Il tecnico dei partenopei ha dichiarato: "E' successo di nuovo, è qualcosa di bellissimo. E' stato difficile arrivare al campo, non so quanta gente c'era. Ho pensato al fatto che non avremmo potuto deludere queste persone, ce lo saremmo portati dentro per non so quanto tempo. Abbiamo affrontato la sfida nel migliore dei modi, merito dei ragazzi che si sono rimessi in gioco. Chi aveva vinto e chi era arrivato decimo l'anno scorso".