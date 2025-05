Conte-Napoli, chi è la moglie Elisabetta Muscarello e quel profetico "Farò di tutto"

Conte-Muscarello, un legame indissolubile

Un legame indissolubile tra i due, che è culminato con il matrimonio avvenuto nel 2013 a Torino. Dopo tre titoli in tre anni da allenatore della Vecchia Signora, Conte ha avuto altre esperienze positive: dalla Nazionale (sfiorando la semifinale a EURO 2016), passando per la Premier vinta nel Chelsea, fino allo Scudetto con l'Inter nel 2021. Non è un caso però che i 16 mesi trascorsi al Tottenham (da novembre 2021 a marzo 2023), lontano dalla famiglia, siano stati tra i più difficili in assoluto. E magari Antonio può aver sentito la necessità di ascoltare quello che gli diceva il cuore, ovvero sua moglie. Conte è diventato presto un beniamino per i napoletani che dopo il deludente decimo posto della scorsa stagione sono tornati sul tetto d'Italia a distanza di un solo anno. Magari però Napoli avrà presto un idolo in più: Elisabetta Muscarello.