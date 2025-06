De Bruyne-Napoli, è ufficiale: i dettagli del primo grande colpo per Conte

I dettagli del contratto

Kevin De Bruyne è la prima nuova stella del Napoli di Antonio Conte, per difendere lo scudetto e puntare a una bella stagione in Champions League. Il belga ha scelto Napoli per chiudere la carriera in una città che già amava e che gli garantisce stagioni di alto livello. Giunto a parametro zero dal Manchester City, De Bruyne ha firmato un contratto di due stagioni con opzione per la terza con il club azzurro, incassando 10 milioni al momento della firma e un ingaggio da 5 milioni l'anno a cui saranno aggiunti bonus sui risultati.