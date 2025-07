Napoli, Conte scatenato: Lucca dopo Lang, Beukema e De Bruyne! E clausola da 80 mln

Il Napoli non si ferma e continua a insistere sul calciomercato per dare a Conte una rosa in grado di poter competere in tutte le competizioni. Dopo aver chiuso per Noa Lang e Beukema , senza dimenticare il precedente arrivo di De Bruyne ( che in giornata ha scatenato i tifosi ), il club è pronto a mettere a segno un altro colpo: Lorenzo Lucca . I contatti con l’ Udinese sono costanti e si sta lavorando agli ultimi dettagli legati ai bonus, ma tra le parti c’è già una bozza di accordo verbale. L'italiano sarebbe una soluzione alternativa a Lukaku per il tecnico, viste le tante partite in stagione.

Lucca-Napoli e il dettaglio nel contratto

Il Napoli è pronto a chiudere con l'Udinese per Lucca: 9 milioni di euro per il prestito e 26 per l'obbligo di riscatto, per un totale di 35 milioni come riportato da Fabrizio Romano. Anche con il centravanti classe 2000 l’intesa è vicina: si sta definendo l’inserimento di una clausola rescissoria da 80 milioni di euro nel contratto, stando a Sky Sport. Intanto il club azzurro ha già prenotato uno slot per le visite mediche, che potrebbero svolgersi già nella giornata di domani, mercoledì 16 luglio. L'attaccante italiano è in attesa solo del via libera definitivo per trasferirsi.