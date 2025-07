De Bruyne, spunta il 10 in allenamento: i tifosi Napoli impazziscono

Proseguono gli allenamenti per i Campioni d'Italia in carica. Seconda giornata di test per il Napoli ed Antonio Conte, con il secondo gruppo di lavoro composto da Ambrosino, Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Juan Jesus, Lobotka, Lukaku, McTominay, Meret, Neres, Ngonge, Olivera, Politano, Raspadori, Rrahmani, Simeone, Spinazzola e Zanoli, che si è ritrovato al SSC Napoli Training Center per svolgere le consuete visite mediche e i test atletici, eseguite in mattinata anche dal nuovo acquisto Noa Lang, esterno olandese arrivato dal Psv Eindhoven. Classica routine precampionato, se non fosse per il fatto che nel corso dei test sia emerso un dettaglio che ha mandato in visibilio i tifosi del club partenopeo, suscitando al contempo anche sbigottimento su quanto messo in mostra dal nuovo acquisto del Napoli che sta facendo sognare un'intera città: Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, reduce dall'esperienza decennale - dal 2015 al 2025 - con il Manchester City di Guardiola, ha infatti preso parte ai test indossando dei pantaloncini con un dettaglio da non sottovalutare affatto: il numero 10, che a Napoli è stato indossato soltanto da Diego Armando Maradona. E giù con le reazioni dei tifosi partenopei!