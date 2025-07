Osimhen-Napoli, la telenovela è finita: ufficiale al Galatasaray, le cifre

Le strade del Napoli e di Victor Osimhen si separano ufficialmente. Il club partenopeo ha, infatti, ufficializzato la cessione dell'attaccante nigeriano, direzione Galatasaray . Il Napoli ha annunciato la cessione attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, che recita: "La SSCN comunica che è stato raggiunto l’accordo con il Galatasaray per la cessione delle prestazioni sportive a titolo definitivo di Victor Osimhen". La telenovela che ha visto protagonista l'ex numero 9 azzurro, è giunta finalmente alla conclusione, con numerose squadre che hanno manifestato interesse verso il calciatore sin dall'inizio della sessione di calciomercato, su tutte l' Al Hilal di Simone Inzaghi e la Juventus , con quest'ultima che ha da tempo affondato il colpo per l'ex attaccante del Lille, Jonathan David , presentatosi ai tifosi bianconeri proprio nella giornata di ieri. Un rapporto, quello tra il club partenopeo ed il centravanti, da tempo destinato a terminare, caratterizzato da screzi e da una reciproca volontà di non proseguire insieme in alcun modo. Ad approfittarne, il Galatasaray.

L'annuncio del Galatasaray sui social

Il club turco, attraverso il profilo X ufficiale, ha reso ufficiale l'acquisto del centravanti nigeriano dal Napoli attraverso la seguente nota: "È stato raggiunto un accordo con il suo club SSCN Napoli SPA per il trasferimento del calciatore professionista Victor James Osimhen. In questo contesto, verrà corrisposta una commissione di trasferimento netta di 75.000.000 di euro alla precedente società del calciatore. Inoltre, nell'ambito dell'accordo, il 10% del ricavato della successiva cessione del calciatore sarà corrisposto alla SSCN Napoli SPA. Con il calciatore è stato firmato un contratto quadriennale, valido a partire dalla stagione 2025-2026. In base all'accordo, al calciatore verrà corrisposto un compenso netto garantito di 15.000.000 di euro, un bonus fedeltà netto di 1.000.000 di euro e un compenso per i diritti d'immagine di 5.000.000 di euro per ogni stagione. Lo annunciamo rispettosamente al pubblico". Osimhen, arrivato ieri sera a Instanbul, ha vestito per 108 volte la maglia del Napoli segnando 65 reti e contribuendo alla vittoria dello storico terzo Scudetto del club azzurro. Nella scorsa stagione ha giocato in prestito sempre al Galatasaray.