Lukaku: "Conte, per te do tutto. Via da Napoli? Mai avuto paura"

Romelu Lukaku è sempre più centrale nel progetto calcistico di Antonio Conte e del suo Napoli , che inizierà la stagione 2025 - 2026 con lo scudetto sul petto, il quarto della sua storia. L'attaccante ha parlato a Dazn in un'intervista nella quale ha toccato diversi temi. Nel calcio, si sa, riperesi non è mai facile e per farlo ci vogliono uomini e stimoli giusti: "Il Napoli sta facendo un mercato importante - ha spiegato Lukaku -, ma partiamo tutti da zero e dobbiamo dimostrare di essere cresciuti. Guardiamo in avanti nella speranza di migliorarci, vincendo anche le partite più sofferte. E' il prossimo step da completare"

Lukaku - Conte, binomio vincente

Parlando di numeri, Romelu Lukaku in 133 partite ha messo a segno 78 gol con Antonio Conte in panchina, sinonimo di un rapporto che tra i due va aldilà del calcio: "E' bravo a tirar fuori il meglio di me anche con confronti duri, ma sempre leali. L'obiettivo è sempre quello di vincere, darei tutto per lui e per il Napoli, tutti all'interno dello spogliatoio la pensano così. Sono onesto, non ho mai avuto paura che lasciasse Napoli dopo la vittoria dello scudetto, infatti è rimasto".

Con De Bruyne un rapporto fraterno

Il colpo a sorpresa del Napoli è stato l'ingaggio di Kevin De Bruyne, che da svincolato ha lasciato il Manchester City per provare una nuova esperienza in Italia. Lukaku ha riepilogato le fasi di un'amicizia nata quando i due erano adolescenti e non si sono mai persi di vista anche grazie alla militanza in nazionale belga con la quale Kdb ha servito 16 assist al suo "nuovo" compagno di squadra: "Per convincerlo ad accettare Napoli c'ho parlato solamente due volte, lo conosco da quando io ero all'Anderlecht e lui al Genk. In più l'ho ritrovato al Chelsea, per un breve periodo eravamo in ritiro con Mourinho e siamo stati in casa insieme. Qui si è subito integrato, capisce l'Italiano anche perchè in Belgio tutti parlano almeno tre lingue quindi apprendiamo in maniera rapida. Si è subito accorto di quanto i tifosi siano eccezionali e la squadra sia forte".