Raspadori saluta il Napoli e va all'Atletico Madrid: i dettagli dell'operazione

Si stanno delineando scenari interessanti attorno al futuro di Giacomo Raspadori . L’attaccante italiano, reduce da una stagione intensa con il Napoli , potrebbe presto cambiare maglia. Dopo settimane di voci e contatti tra club, la situazione ha subito un’accelerata significativa nelle ultime ore, portando a un’intesa che sembra ormai definita con l' Atletico Madrid . Al momento manca solo l’ultimo tassello per considerare completata l’operazione. L’assenza del giocatore alla presentazione di Castel di Sangro ha alimentato le indiscrezioni. Ora si attende solo la conferma definitiva per una trattativa che potrebbe chiudersi in tempi brevissimi.

Il rendimento di Raspadori nella stagione 2024/25

Nel corso della scorsa stagione di Serie A, Giacomo Raspadori ha messo insieme 26 presenze con la maglia del Napoli. Pur non partendo sempre da titolare, l’attaccante classe 2000 è riuscito a essere decisivo in più occasioni, siglando 6 gol e fornendo un assist. Utilizzato spesso da subentrante da Antonio Conte, Raspadori ha comunque dato un contributo importante alla conquista dello scudetto da parte della squadra partenopea. La sua duttilità, capacità tecnica e intelligenza tattica gli hanno permesso di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo. Nonostante una concorrenza agguerrita, ha saputo ritagliarsi il suo spazio in una stagione densa di impegni.

Accordo totale tra Napoli e Atletico Madrid: le cifre dell’operazione

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Napoli e Atletico Madrid hanno raggiunto un’intesa totale per il trasferimento di Raspadori. L’accordo prevede un corrispettivo complessivo da 26 milioni di euro, inclusi i bonus legati a obiettivi sportivi. Le due società hanno intensificato i contatti negli ultimi giorni, trovando la quadra definitiva nella serata di venerdì. Il giocatore, nel frattempo, non ha partecipato alla presentazione ufficiale del Napoli a Castel di Sangro, un chiaro segnale dell’imminente addio. Ora si attende solo il via libera del club azzurro per permettere al calciatore di sostenere le visite mediche con l’Atletico, previste per lunedì 11 agosto. Raspadori si prepara così ad iniziare una nuova avventura nella Liga spagnola, con la maglia dei Colchoneros.

