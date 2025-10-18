McTominay e Hojlund infortunati: saltano Torino-Napoli, le condizioni dei due top player di Conte

Brutte notizie per Antonio Conte : il Napoli dovrà fare a meno di due pedine fondamentali, Rasmus Hojlund e Scott McTominay, entrambi out per la sfida contro il Torino . Un doppio colpo imprevisto che complica i piani del tecnico azzurro. Il centrocampista scozzese ha riportato un trauma contusivo alla caviglia sinistra , mentre l'attaccante danese è stato fermato da un affaticamento muscolare alla coscia sinistra . Entrambi sono stati esclusi dalla sfida dell’Olimpico Grande Torino e le loro condizioni verranno monitorate nelle prossime ore, in attesa di comunicazioni ufficiali dal club.

Napoli, due assenze importanti

Non si tratta di semplici alternative: McTominay e Hojlund sono tra i giocatori più importanti della rosa partenopea. Lo scozzese, MVP dell’ultimo campionato, aveva iniziato bene la stagione con un gol a Reggio Emilia, per poi faticare a trovare spazio e gol, complice la nuova predisposizione tattica della squadra. Hojlund, invece, sembrava aver trovato finalmente continuità e fiducia. Arrivato da Manchester in estate, l’ex Atalanta aveva già segnato 3 gol in campionato, dimostrando di essersi integrato perfettamente nei meccanismi offensivi del Napoli. La sua assenza potrebbe pesare viste le poche alternative come punta centrale.

Il calendario del Napoli

La sfida contro il Torino si annuncia ancora più complicata a causa degli infortuni, ma non è l’unica preoccupazione per Conte. Il calendario del Napoli è fitto di impegni decisivi: mercoledì sarà la volta della Champions League contro il PSV Eindhoven, mentre domenica 25 ottobre ci sarà l’attesissimo big match di San Siro contro l’Inter di Chivu. La speranza dello staff medico azzurro è di recuperare almeno uno dei due in vista di questi appuntamenti. Per ora, però, il Napoli dovrà stringere i denti. Intanto nel pre partita anche Manna ne ha parlato.