Contattaci
Hojlund salta l'Inter e infortunio con frattura per Meret, altri guai per Conte: i tempi di recupero

I due giocatori azzurri non ci saranno nella supersfida contro la squadra di Chivu: quante partite potrebbe non disputare il portiere
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Siamo alla vigilia di quello che sarà il primo big match scudetto, con l'Inter di Christian Chivu che andrà a fare visita al Napoli dell'ex Antonio Conte. In palio ci saranno punti fondamentali per quelli che sono gli obiettivi delle due squadre, con il sogno tricolore che rimane la priorità di entrambe le compagini. Ancora dubbi di formazione per i due allenatori, che in queste ore stanno definendo le loro ultime scelte rispetto all'undici titolare da mandare in campo. A tal proposito arrivano pessime notizie per Antonio Conte, che sarà costretto, ancora una volta, a fare a meno di Rasmus Hojlund a causa dell'infortunio che lo aveva già tenuto fuori dalle due sfide contro Torino e Psv. Convocazione impossibile causa frattura anche per Meret, costretto a lasciare la seduta di allenamento odierna anzitempo.

Napoli, problema muscolare per l'attaccante danese: non sarà tra i convocati 

L'ex attaccante di Atalanta e Manchester United è infatti ancora alle prese con un problema muscolare e proprio per questo non sarà nella lista dei convocati di Antonio Conte per la sfida del Maradona. Perdita pesante per i partenopei, che dovranno fare affidamento - molto probabilmente - su Lucca o Neres falso nove per tentare di scardinare la difesa dei nerazzurri e cercare di fare bottino pieno, oltre che per tentare di riscattare la pesante sconfitta avvenuta in Champions League contro gli olandesi, ma soprattutto per dare un chiaro segnale alle antagoniste nella lotta scudetto. 

Meret, frattura del secondo metatarso del piede dx: il comunicato 

Ben peggiori le notizie provenienti dalle condizioni di Alex Meret, costretto a fermarsi a causa di una frattura del secondo metatarso del piede destro, come si evince anche dal comunicato ufficiale diramato dal Napoli pochi istanti fa: "Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro".

Napoli, ecco quando possono rientrare Meret e Hojlund

Enormi dubbi sulla presenza di Hojlund anche per quello che sarà il match infrasettimanale in programma martedì, con gli azzurri che dovranno recarsi al Via del Mare per affrontare i giallorossi del Lecce. Difficile infatti, ipotizzare un recupero del centravanti danese per la trasferta pugliese e quindi, il suo rientro in campo può essere indicato per la data del 1° novembre, quando il Napoli riceverà il Como tra le mura amiche. Saranno invece da valutare nelle prossime ore le condizioni dell'estremo difensore, che stando alle prime indiscrezioni dovrebbe rimanere lontano dai campi per circa un mese.

