Hojlund salta l'Inter e infortunio con frattura per Meret, altri guai per Conte: i tempi di recupero

Siamo alla vigilia di quello che sarà il primo big match scudetto, con l'Inter di Christian Chivu che andrà a fare visita al Napoli dell'ex Antonio Conte. In palio ci saranno punti fondamentali per quelli che sono gli obiettivi delle due squadre, con il sogno tricolore che rimane la priorità di entrambe le compagini. Ancora dubbi di formazione per i due allenatori, che in queste ore stanno definendo le loro ultime scelte rispetto all'undici titolare da mandare in campo. A tal proposito arrivano pessime notizie per Antonio Conte, che sarà costretto, ancora una volta, a fare a meno di Rasmus Hojlund a causa dell'infortunio che lo aveva già tenuto fuori dalle due sfide contro Torino e Psv. Convocazione impossibile causa frattura anche per Meret, costretto a lasciare la seduta di allenamento odierna anzitempo.