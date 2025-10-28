Conte e il ko di De Bruyne: “Mi arrendo, una roba da Oscar. Ne sento di tutti i colori”

Il Napoli soffre e non convince totalmente sul piano della prestazione, ma esce comunque dal Via del Mare facendo risultato pieno. La squadra di Conte supera per 1-0 un buon Lecce , grazie al gol nella ripresa di Anguissa, alla seconda marcatura consecutiva. Altrettanto decisivo Milinkovic-Savic che, sul punteggio di parità, ha parato un rigore al giovane Camarda . Almeno per una notte, i partenopei possono così godersi la vetta solitaria della classifica in attesa della Roma (in campo domani contro il Parma). Il club partenopeo vince nonostante le difficoltà, portando a casa tre punti fondamentali a prescindere dagli infortuni ed il lungo stop di De Bruyne rimediato contro l'Inter che terrà il belga out almeno fino al 2026. Proprio il tema infortuni è stato trattato ed approfondito da Antonio Conte al termine del match vinto al 'Via del Mare' terminato 1-0 per il Napoli, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla propria squadra: "Queste partite non sono mai semplici, soprattutto dopo una partita come quella con l'Inter dove hai speso tante energie fisiche e mentali. Oggi abbiamo giocato contro una buona squadra, è sempre difficile giocare qui a Lecce. Secondo me dovevamo gestire meglio la parte finale, anche se non abbiamo rischiato tanto. La testa viene prima di tutto".

Conte: "Abbiamo giovato dagli infortuni? Siamo all'assurdo!"

"Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, prendendo anche un palo. Nel secondo la partita è stata giocata, poi c'è stato questo rigore che poteva cambiare l'indirizzo ma il nostro portiere è stato bravo e siamo stati bravi a prenderci la vittoria. Si dimentica troppo in fretta questo inizio di stagione in cui stiamo facendo di necessità di virtù." Il mister ha analizzato brevemente anche il mercato del Napoli: "Si è parlato di grandi rinforzi, ora qualcuno dice che abbiamo giovato di infortuni come quelli di Lukaku e De Bruyne, siamo all'assurdo. Ricordo i titoloni sul suo acquisto (De Bruyne, ndr) per il Napoli che staccava le dirette concorrenti. Adesso qualcuno osa dire che può essere un vantaggio, è fantastico: mi arrendo, ne sento di tutti i colori. Lukaku è sparito dai radar, ora De Bruyne assente è un vantaggio: è roba da Oscar. In porta ci è rimasto solo Milinkovic-Savic, ma qualcuno in estate si chiedeva perché il Napoli prendeva un portiere di valore".

Conte: "Sono molto contento per Anguissa. Lang? Non è una rottura"

"Anguissa? Sinceramente non ho visto se si mi ha detto di stare calma, in quelle situazioni servono anche attributi e la calma non va bene. Certe situazioni vanno sempre indirizzate, specialmente se c'è un po' di panico. Sono molto contento per Franck, se ha sempre la spina attaccata ci sono pochi giocatori come lui ma può migliorare ancora nella conclusione. I gol li dobbiamo trovare, da più parti arrivano e meglio è". Ha poi parlato in merito all'ennesimo infortunio in casa Napoli: "Lang ha avuto due colpi sullo stesso punto, penso sia un indurimento del muscolo. Non è una rottura. Sono contento anche per lui che era alla prima partita da titolare. Dobbiamo coinvolgere tutti in una situazione di difficoltà, lo spirito non ci deve mai mancare".