Conte ritrova Lukaku, ma niente Champions: ecco quando torna in campo con il Napoli

Quando torna Lukaku

Una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra, 4 mesi ai box e ora finalmente il rientro insieme ai compagni di squadra questa mattina a Castel Volturno nella rifinitura alla vigilia di Benfica-Napoli. L’ex Inter e Chelsea ha lavorato regolarmente agli ordini di Antonio Conte e del suo staff, ma essendo fuori dalla lista Champions resterà a casa per proseguire il lavoro e non partirà per Lisbona. Gli azzurri contano di riaverlo in campo tra la partita con l'Udinese e la semifinale di Supercoppa con il Milan a Riad.