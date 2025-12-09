Tuttosport.com
Conte ritrova Lukaku, ma niente Champions: ecco quando torna in campo con il Napoli

Big Rom torna a lavorare con la squadra a 4 mesi dall'infortunio, il tecnico azzurro recupera il suo pupillo nella rifinitura pre-Benfica
2 min
Conte ritrova Lukaku, ma niente Champions: ecco quando torna in campo con il Napoli
NAPOLI - Dopo la lunga serie di infortuni, il Napoli prova a recuperare qualche pezzo in vista della volata di fine anno che vedrà i campioni d'Italia impegnati anche in Supercoppa Italiana. Con la vittoria nell'ultima sfida contro la Juventus, altre buone notizie per Antonio Conte che spera di riavere presto a disposizione il suo pupillo: Romelu Lukaku. E proprio da Big Rom arrivano segnali incoraggianti, con il rientro in gruppo in allenamento dopo l'infortunio che lo tiene fermo dallo scorso 14 agosto.

Quando torna Lukaku

Una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra, 4 mesi ai box e ora finalmente il rientro insieme ai compagni di squadra questa mattina a Castel Volturno nella rifinitura alla vigilia di Benfica-Napoli. L’ex Inter e Chelsea ha lavorato regolarmente agli ordini di Antonio Conte e del suo staff, ma essendo fuori dalla lista Champions resterà a casa per proseguire il lavoro e non partirà per Lisbona. Gli azzurri contano di riaverlo in campo tra la partita con l'Udinese e la semifinale di Supercoppa con il Milan a Riad.

 

 

 

