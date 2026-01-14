Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Conte ritorna sull'espulsione in Inter-Napoli: "Sta capitando a tanti allenatori. Si vede che..."

Il tecnico non aveva rilasciato dichiarazioni dopo il 2-2 di San Siro, ma è tornato a parlare a pochi minuti dalla sfida del Maradona contro il Parma di Cuesta
5 min
Contenapoliparma
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Antonio Conte torna a parlare. Il tecnico non aveva rilasciato dichiarazioni dopo la partita contro l'Inter, al suo posto ai microfoni il vice Stellini. Ma l'allenatore azzurro ha parlato quest'oggi, a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida tra il suo Napoli e il Parma. Match per il quale è squalificato, e non siederà in panchina nemmeno per la gara di sabato contro il Sassuolo: due i turni in cui sarà costretto a stare in tribuna dopo l'espulsione rimediata a San Siro la scorsa domenica. E proprio di questo (ma anche di altri temi) si è parlato nell'intervista rilasciata a Dazn.

Napoli-Parma, Conte e l'espulsione con l'Inter

Cosa ha detto Conte alla sua squadra dopo il 2-2 di San Siro? Il tecnico spiega: "Che bisognava voltare subito pagina e pensare alla partita di oggi, visto che c’era pochissimo tempo di recupero. Sicuramente è stata una buona prestazione quella di Milano contro l’inter, però vediamo che il campionato e il calendario incalzano, bisogna voltare subito pagina". Sull'espulsione rimediata a San Siro: "La mia reazione di domenica che non mi farà stare a bordocampo né oggi né col Sassuolo? Non voglio tornare su episodi che comunque stanno vedendo protagonisti tanti allenatori, si vede che qualcosa non funziona: non ci torniamo dietro, pensiamo alla partita".

"Hojlund migliorato. E Neres..."

Il discorso si sposta sul campo, a partire dalla crescita di Hojlund. L'ex United è stato autore di un'ottima prestazione anche a Milano contro l’Inter, soprattutto nel duello con Akanji: "Sicuramente Rasmus è un giocatore migliorato tantissimo da quando è arrivato. L’ho detto subito come fosse un calciatore di 22 anni in cui intravedevamo grandi potenzialità. Poi è inevitabile che questi ragazzi nella loro crescita hanno bisogno di trovare delle persone che li migliorano, che gli fanno capire le cose che devono fare nella maniera giusta: giocare per la squadra, il posizionamento, quando attaccare la profondità, quando venire incontro, migliorare nella qualità tecnica, crescere nell’attacco dello spazio e nei confronti del difensore. Il nostro compito è quello di cercare di migliorare tutti i calciatori in base ai ruoli e farli diventare più forti di come arrivano".

Infine sulle condizioni di Neres e il possibile impiego questa sera contro il Parma: "Non poteva partire dall’inizio, ha avuto mezzo allenamento ieri. Vediamo, non è detto neppure che possa entrare. Se è sicuro al 100% può anche entrare e fare un pezzo di partita, altrimenti sta tranquillo. Sicuramente non poteva iniziare e non sappiamo neanche se può fare un pezzo di partita".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS