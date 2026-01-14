Conte ritorna sull'espulsione in Inter-Napoli: "Sta capitando a tanti allenatori. Si vede che..."

Antonio Conte torna a parlare. Il tecnico non aveva rilasciato dichiarazioni dopo la partita contro l' Inter , al suo posto ai microfoni il vice Stellini . Ma l'allenatore azzurro ha parlato quest'oggi, a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida tra il suo Napoli e il Parma . Match per il quale è squalificato, e non siederà in panchina nemmeno per la gara di sabato contro il Sassuolo : due i turni in cui sarà costretto a stare in tribuna dopo l'espulsione rimediata a San Siro la scorsa domenica. E proprio di questo (ma anche di altri temi) si è parlato nell'intervista rilasciata a Dazn.

Napoli-Parma, Conte e l'espulsione con l'Inter

Cosa ha detto Conte alla sua squadra dopo il 2-2 di San Siro? Il tecnico spiega: "Che bisognava voltare subito pagina e pensare alla partita di oggi, visto che c’era pochissimo tempo di recupero. Sicuramente è stata una buona prestazione quella di Milano contro l’inter, però vediamo che il campionato e il calendario incalzano, bisogna voltare subito pagina". Sull'espulsione rimediata a San Siro: "La mia reazione di domenica che non mi farà stare a bordocampo né oggi né col Sassuolo? Non voglio tornare su episodi che comunque stanno vedendo protagonisti tanti allenatori, si vede che qualcosa non funziona: non ci torniamo dietro, pensiamo alla partita".

"Hojlund migliorato. E Neres..."

Il discorso si sposta sul campo, a partire dalla crescita di Hojlund. L'ex United è stato autore di un'ottima prestazione anche a Milano contro l’Inter, soprattutto nel duello con Akanji: "Sicuramente Rasmus è un giocatore migliorato tantissimo da quando è arrivato. L’ho detto subito come fosse un calciatore di 22 anni in cui intravedevamo grandi potenzialità. Poi è inevitabile che questi ragazzi nella loro crescita hanno bisogno di trovare delle persone che li migliorano, che gli fanno capire le cose che devono fare nella maniera giusta: giocare per la squadra, il posizionamento, quando attaccare la profondità, quando venire incontro, migliorare nella qualità tecnica, crescere nell’attacco dello spazio e nei confronti del difensore. Il nostro compito è quello di cercare di migliorare tutti i calciatori in base ai ruoli e farli diventare più forti di come arrivano".

Infine sulle condizioni di Neres e il possibile impiego questa sera contro il Parma: "Non poteva partire dall’inizio, ha avuto mezzo allenamento ieri. Vediamo, non è detto neppure che possa entrare. Se è sicuro al 100% può anche entrare e fare un pezzo di partita, altrimenti sta tranquillo. Sicuramente non poteva iniziare e non sappiamo neanche se può fare un pezzo di partita".