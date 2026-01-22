"Conte forse non fa se**o. Pensa di sapere tutto, non piace a nessuno": l'ex Chelsea brutale!

Diego Costa contro Antonio Conte ( che sta preparando la sfida contro la Juve ) è una di quelle faide che vanno avanti ormai da quasi un decennio. I due si sono conosciuti ai tempi del Chelsea nella stagione 2016/17 , primo anno sulla panchina dei Blues dell'alleantore italiano, e non sono mai andati d'accordo . Non a caso quell'anno dopo aver vinto la Premier League, Conte ha fatto sapere all'attaccante spagnolo con un messaggio che non avrebbe più fatto parte del progetto tecnico. Dopo un'estate di scandali, video sui social e multe, a settembre 2017 Diego Costa è poi stato venduto all'Atletico Madrid . Fine della storia? Non proprio, visto che a distanza di nove anni l'attaccante classe 1988, intervenuto nel corso di un podcast condotto dall'ex Chelsea John Obi Mikel, è tornato a parlare in maniera molto dura l'attuale attaccante del Napoli .

"Come persona è l'allenatore peggiore che puoi avere"

"Come persona è l'allenatore peggiore che puoi avere - ha esordito l'attaccante spagnolo, che non ha usato mezzi termini -. È sospettoso, pensa di sapere tutto lui. È sempre arrabbiato, ha sempre il muso lungo. Forse è una persona così amara perché non fa sesso a casa. Non è piacevole allenarsi con lui. I giocatori volevano che io tornassi, ma nessuno apprezzava il tecnico ed è per questo che non è durato a lungo". Chi invece ha lasciato un segno in positivo nella carriera di Diego Costa è Josè Mourinho, ultimo avversario affrontato dalla Juve in Champions League: "È stato l'allenatore che ho apprezzato di più. Questo perché ti dà la vita. Arrivi ad allenarti felice".