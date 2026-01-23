Giovane al Napoli, Conte lo vuole già per la Juve. Lang e Lucca out: il nuovo obiettivo è un ex Serie A

Sta nascendo il Giovane Napoli, è proprio il caso di dirlo. Gioco di parole forzatamente voluto col cognome del nuovo acquisto dei Campioni d’Italia, che nella giornata di oggi definiranno l’arrivo dell’attaccante brasiliano Giovane Santana do Nascimento dal Verona. Un affare da 20 milioni di euro al netto dei bonus , che saranno cospicui e numerosi per abbassare il più possibile la base fissa affinché l’operazione possa rientrare nei parametri del cosiddetto mercato a saldo zero, al quale sono costretti gli azzurri. Legali all’opera da ieri sera per stilare e redigere gli accordi.



Nel frattempo la punta classe 2003 ha trovato l’intesa con la società del presidente De Laurentiis per un contratto fino al 2030 con opzione per il 2031 e ingaggio da 1,2 milioni annui più bonus (destinato però a salire nel corso degli anni). La scelta del club partenopeo è ricaduta sull’ex Corinthians per la sua capacità di giocare in più ruoli: Giovane, infatti, può giostrare sia come esterno offensivo largo a destra (dove ora sono out Politano e Neres per infortunio) sia come seconda punta e all’occorrenza può agire pure da falso nueve al centro dell’attacco. Una duttilità che può risultare utile e preziosa per Antonio Conte, che spera di averlo già a disposizione per la trasferta di domenica sul campo della Juve.

Lucca e Lang salutano

Intanto ieri hanno fatto i bagagli e preso il primo volo rispettivamente per Istanbul e Nottingham Noa Lang e Lorenzo Lucca. L’esterno offensivo olandese è sbarcato intorno all’1 di notte in Turchia, dove è stato accolto all’aereoporto da migliaia di tifosi in visibilio. Oggi visite mediche e firme di rito per l’ex PSV, che approda al Galatasaray in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto (30 milioni) e guadagnerà molto di più rispetto a quanto percepiva all’ombra del Vesuvio (4 milioni a stagione rispetto ai 2,8 più premi che aveva come salario a Napoli). Affare fatto pure per il passaggio di Lucca al Forest in prestito (1 milione) con diritto di riscatto a 35 milioni più bonus. Alla fine il pressing del ds del Nottingham, Edu Gaspar, è risultato vincente e ha permesso alla squadra allenata da Dyche di battere la concorrenza del Pisa, dopo che il centravanti aveva declinato le avance di Benfica, Besiktas e Al Hilal.

Una partenza, quella dell’ex Udinese, che libera uno slot in rosa per l’acquisto di un esterno offensivo in grado di giocare largo a sinistra ma di piede destro.

Mercato Napoli, Boga il prossimo?

Identikit che risponde al nome di Jeremie Boga, le cui quotazioni appaiono in rialzo nelle ultime ore. Si ragiona per un prestito con diritto di riscatto dal Nizza, anche se il più facile da prendere resta sempre Daniel Maldini, al passo d’addio con l’Atalanta. In ribasso invece le chance di Sterling: sull’inglese del Chelsea pesa il lungo periodo di inattività (non gioca una gara ufficiale da sei mesi) e l’ingaggio elevato (seppur i Blues siano pronti a farsene carico). Poche chance pure per il ritorno in maglia azzurra dell’ex capitano Insigne, la cui auto-candidatura non sembra aver fatto proseliti dalle parti di Castelvolturno.

