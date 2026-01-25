Neres si opera a Londra: tegola Napoli, si va verso un lungo stop. Ecco per quanto lo perde Conte

David Neres vola a Londra. L'attaccante in forza al Napoli è partito la mattina di domenica 25 in direzione Inghilterra, per sottoporsi all'intervento chirurgico alla caviglia sinistra e iniziare così il (lungo) periodo di riabilitazione dall'infortunio al tendine rimediato nel corso della gara contro la Lazio disputata il 4 gennaio all'Olimpico (vinta dagli ospiti per 2-0). L'attaccante aveva già saltato il big match contro l'Inter, tornando in campo nel recupero della 16ª giornata contro il Parma (terminato con un pareggio a reti inviolate) dove era stato mandato in campo al 58' minuto per poi essere richiamato in panchina nel finale di gara.

Infortunio Neres: i tempi di recupero

Solo dopo l'intervento sarà possibile restituire una stima dei tempi di recupero del brasiliano, il cui bilancio stagionale riporta 25 presenze complessive, 6 reti e 4 assist. Si teme comunque un lungo stop per l'attaccante, che per le prossime settimane sarà costretto a guardare dal divano gli impegni dei propri compagni di squadra, ora attesi allo Stadium per la sfida delle 18 di domenica 25 e valida per la 22ª giornata di campionato. A seguire, l'agenda di Conte mette in programma il ritorno in Champions League, dove all'ultimo atto della fase a girone unico i campioni d'Italia in carica sono chiamati a battere il Chelsea per sperare nella qualificazione ai playoff.