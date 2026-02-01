Infortunio Di Lorenzo, esito esami e tempi di recupero: per quanto lo perde Conte. E il Napoli va su...

CASTEL VOLTURNO (Caserta) - Il Napoli tira un sospiro di sollievo . Dopo il grande spavento di ieri, con l'uscita dal campo mani al volto in barella, gli esami strumentali svolti a Castel Volturno da Giovanni Di Lorenzo hanno escluso la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. In attesa di nuovi consulti specialistici, il forte trauma rimediato nel match vinto contro la Fiorentina dovrebbero tenerlo lontano dai campi da gioco tra le 4 e le 6 settimane .

La nota del Napoli

"Giovanni Di Lorenzo, infortunatosi nel corso del match di ieri, ha svolto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro. Il capitano azzurro si sottoporrà a consulenza specialistica per determinare l’iter riabilitativo", ha informato il Napoli sul proprio account ufficiale X.

Il mercato

Nonostante la stagione di Di Lorenzo non sia finita con largo anticipo, la sua assenza prolungata avrebbe comunque indotto il Napoli a cercare un nuovo terzino da inserire in questo rush finale di calciomercato. Il preferito di Conte e della dirigenza sarebbe Gabriele Zappa del Cagliari, con cui si starebbe cercando di imbastire una trattativa. Le alternative, invece, sarebbero due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Atalanta Castagne (Fulham) e il prodotto del vivaio del Milan Calabria (Panathinaikos), oltre a Van der Brempt del Como.