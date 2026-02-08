Il rigoretto del Napoli e la figuraccia degli arbitri italiani fa il giro del mondo: ecco che dicono

Il nostro calcio, ormai, sta facendo il giro del mondo e non per situazioni positive purtroppo. Sotto la lente di ingrandimento è finito, ancora una volta, il VAR e il suo utilizzo. A far parlare questa volta è la CBS, dove ci sono anche ex calciatori come Henry, Del Piero e Richards come opinionisti, trasmissione internazionale condotta da Mike Grella , ex calciatore professionista e ora conduttore, che commenta duramente l'utilizzo della tecnologia per quanto riguarda alcuni contatti e lo fa prendendo come esempio quanto successo in Genoa-Napoli con il rigore generoso assegnato agli azzurri per il contatto di Cornet su Vergara.

"Non è mai rigore. Vergara ha insegnato questo"

E proprio sull'episodio è il commento di Grella: "Non si tratta di un rigore, ma le regole ci dicono che con il VAR adesso è un rigore. Prima era possibile simulare, essere furbi e farla franca. Ora non è più possibile perché c'è il VAR, giusto? Quindi il VAR ha sostanzialmente detto che non si può più simulare e che si viene ammoniti per simulazione. Ora siamo tornati al punto di partenza, perché se c'è un qualsiasi tipo di contatto, non è un rigore. Perché questo non è un rigore. A Vergara è stato insegnato a tuffarsi e ora lo ha insegnato a tutti gli attaccanti nel mondo. Se senti qualcosa e ti butti è un rigore perché andranno a vedere il Var, lo guarderanno, vedranno il contatto e daranno rigore. Ma nella realtà della vita e nel calcio questo non è mai rigore". Insomma, un rigore da VIDEOCALCIO come è stato anche quello assegnato all'Atalanta contro la Juve in Coppa Italia.

De Rossi e "il calcio che non esiste più"

Al termine della gara anche le parole di De Rossi, allenatore del Genoa, vanno in questa direzione: "Rigore del Napoli? Non so più che dire, anzi non sappiamo cosa dire. Questo non mi sembra un chiaro errore da richiamare al Var. Il calcio che abbiamo giocato noi non esiste più, è un rigore che lascia l'amaro in bocca. Non so più che sport sto allenando, ormai protestiamo per tutto e l'arbitro in campo non esiste più".