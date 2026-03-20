Conte carica il Napoli: "Straordinari, ci è capitato di tutto. Scudetto? Nessuno deve..."

CAGLIARI - Quarta vittoria consecutiva per il Napoli che vince di misura a Cagliari per 1-0 e, per una notte, scavalca il Milan al 2° posto. l commento di Antonio Conte ai microfoni di Dazn nel post-partita: "Siamo stati un po' sporchi a livello qualitativo perché abbiamo sbagliato un po' troppi passaggi e potevamo secondo me fare sicuramente meglio e comandare meglio la partita anche perché comunque il Caglia non veniva a pressare. Aspettava il nostro errore per poi ripartire. Non è che ci ha creato chissà quali cose però noi potevamo fare meglio in fase di costruzione. Per il secondo tempo abbiamo cercato il secondo gol perché sappiamo benissimo quando mantieni in bilico questo tipo di partite può succedere tutto. Un rimbalzo e rischi una partita dominata di pareggiarla e di morderti le mani. Noi sapevamo l'importanza di questa partita, lo sapevano anche i ragazzi. Comunque andiamo alla sosta con 3 punti, aspettiamo che giochino gli altri. Intanto portiamo altri tre punti per la zona Champions. Come dico ai ragazzi dobbiamo essere bravi. Siamo stati secondo me straordinari in questi sette mesi dove c'è capitato di tutto a rimanere nelle prime posizioni della classifica. Adesso quello che dobbiamo fare è cercare di agguantare la zona Champions. Al tempo stesso dico sempre guardiamo chi c'è davanti perché deve essere comunque uno stimolo anche al tempo stesso di non fare delle battute a vuoto perché non ci vuole niente per essere succhiati da chi ti sta dietro".

"Importante questo clean sheet"

Quarta di vittoria di fila arrivata con la porta inviolata: "Importante perché mantenere la porta inviolata quindi fare un clean sheet dopo 11 partite in cui abbiamo preso sempre gol. Oggi ho visto un po' le statistiche e comunque il Cagliari non ci ha mai tirato in porta. Questo deve essere importante perché riuscire a mantenere la porta inviolata, a difendere tutti quanti bene perché io dico sempre bisogna attaccare in 11, compreso il portiere, e difendere tutti 11. C'è stata grande applicazione, grande voglia e ripeto ragazzi ero stato molto chiaro con loro dell'importanza della partita.L'hanno percepita e hanno fatto una buona partita. Certo se riusciamo a fare il secondo gol fatichiamo anche un po' a concretizzare lì davanti delle situazioni. Siamo stati un po' più tranquilli e non crearci magari un po' di ansia agli ultimi cinque minuti".

Lotta scudetto ancora aperta?

Se il Napoli dovesse fare 24 punti chiuderebbe ad 86, 4 in più rispetto alla passata stagione in cui ha vinto lo Scudetto, ci sarebbe una percentuale di vincerlo ? Conte: "Intanto mancano otto partite e sicuramente rientro di alcuni calciatori che ancora è una cosa rientrare, è una cosa essere al 100% perché Anguissa, è rientrato dopo quattro mesi, lo stesso Scott si è fermato per un mese e mezzo cioè non hanno ancora quella brillantezza nelle gambe. Ho visto molto bene Kevin De Bruyne, infatti l'ho lasciato per tutto il tempo della partita. Lo stesso Lobotka oggi è affaticato un pochettino a rientrare dopo comunque due settimane di sosta. Noi abbiamo ancora da recuperare Rahkmani, Di Lorenzo e speriamo di poterli recuperare in queste ultime partite. Neres penso che sia difficile perché ha avuto un'operazione però dobbiamo essere, ripeto, quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto fino adesso in questi sette mesi dove abbiamo comunque tenuto botta. Siamo rimasti in grande emergenza tra le prime posizioni della classifica. Adesso noi quello che dobbiamo fare è dobbiamo cercare di qualificarsi in Champions perché ha detto ai ragazzi che bisogna giocare la Champions che è la competizione più importante. Ma sappiamo che anche altre squadre vogliono farla. È inevitabile che poi guardi davanti nessuno ci deve impedire comunque di guardare davanti. Noi oggi vincendo comunque abbiamo messo un po' di pressione sicuramente a chi ci sta davanti".