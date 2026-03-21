Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pagelle Cagliari-Napoli: McTominay detta legge, nervosismo Hojlund. Palestra delude!

Le pagelle del match deciso da una rete lampo di McTominay e tenuto in bilico fino alla fine da un super Caprile
Pagelle Cagliari-Napoli: McTominay detta legge, nervosismo Hojlund. Palestra delude!© L.Canu
3 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Al Napoli basta un gol di Scott McTominay, al rientro da titolare, per piegare il Cagliari a domicilio e salire al secondo posto superando, almeno per una notte, il Milan. Risultato mai in discussione all'Unipol Domus: azzurri padroni del campo dal primo all'ultimo minuto, nonostante il successo di corto muso. Isolani mai pericolosi, tenuti in piedi da un super Caprile, che festeggia nel migliore dei modi la convocazione in azzurro.

Pagelle Cagliari

Caprile 6.5 Contro la sua ex-squadra prova a ben figurare. Salva su Politano. 
Zé Pedro 6 Buona prova, nonostante il giallo rimediato nel primo tempo. Bene anche in impostazione. Mendy (28’ st) 6 Gioiellino della Primavera, da brio all’attacco. 
Mina 6 Senza emergere particolarmente tiene sugli attaccanti napoletani. 
Dossena 6 Se la deve vedere spesso con Hojlund e lo contiene. 
Palestra 5.5 Come Caprile è stato chiamato da Gattuso. La sua è una prova di più basso livello rispetto al solito. 
Adopo 5.5 Funge da difensore aggiunto per coprire gli spazi, manca nell’impostare. Deiola (28’ st) 6 Dà una ventata di dinamismo. 
Gaetano 5.5 Napoletano verace ci mette l’anima, però non sembra in giornata. Torna spesso a chieder palla, ma non è supportato. 
Sulemana 6 Grande cursore. Si incarta se deve prendere iniziativa. Potrebbe far molto meglio. 
J. Rodriguez 6 Nella sua zona di competenza transitano Politano e De Bruyne. Va qualche volta in difficoltà, ma nel complesso tiene. Raterink (39’ st) ng. 
Esposito 6.5 Torna dopo un turno di squalifica. Si sacrifica ed è il migliore dei suoi. Trepy (39’ st) ng. 
Folorunsho 5.5 In una posizione non nelle sue corde. Non si rende mai minaccioso. Kilicsoy (20’ st) 5.5 Timido è sempre in ritardo 
All. Pisacane 6 Dopo la brutta sconfitta di Pisa perlomeno la squadra ha mostrato carattere. Ha avuto poco tempo per preparare il confronto con il Napoli, però si è visto un Cagliari battagliero e che ha cercato il gol.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

I voti del Napoli

Milinkovic Savic 6 Alla Unipol Domus non è mai impegnato seriamente. Gestisce bene l’ordinaria amministrazione. 
Beukema 6.5 Nella difesa a tre si occupa della fascia destra. Bene in interdizione. 
Buongiorno 6.5 Generale della difesa, controlla agevolmente le timide azioni rossoblù. 
Olivera 5.5 Errore sanguinoso (con Esposito che si invola) nei primi 45’ che per poco non provoca un guaio al proprio portiere. Juan Jesus (39 st) ng. 
Politano 6 Sulla corsia di destra è ben contenuto da Rodriguez, però crea comunque scompiglio. Spinazzola (32’ st) 6 Quando entra tiene la posizione. 
Gilmour 5.5 In moto perpetuo nella zona nevralgica. Qualche errore nella valutazione degli appoggi. Anguissa (32’ st) 6 Più ordinato rispetto al compagno nei 20 minuti che ha avuto a disposizione. 
Lobotka 6.5 Buone geometrie anche se condizionato dal giallo per fallo su Folorunsho nel primo tempo. Alisson Santos (10’ st) 6 Qualche discreto affondo. 
Gutierrez 6 Nessun acuto. Partita prettamente difensiva la sua. 
De Bruyne 6.5 Ancora non al massimo della condizione, è comunque utile per le sue iniziative e verticalizzazioni. 
McTominay 7 Sblocca la gara dopo soli 2’ e consente alla sua squadra di gestire. Pericoloso anche di testa. 
Hojlund 5.5 È protagonista di un duello continuo con Mina per tutta la partita. Si innervosisce e non è mai pericoloso 
All. Conte 6.5 Ha saputo gestire un momento difficile con tanti infortuni. Adesso, con i rientri, può far salire il livello della prestazione. I due punti di Cagliari consentono al mister di rimpinguare la classifica. 
 
ARBITRO 
Mariani 6 Tiene discretamente in pugno la gara, con qualche pecca nella valutazione dei falli.  

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Al Napoli basta un gol di Scott McTominay, al rientro da titolare, per piegare il Cagliari a domicilio e salire al secondo posto superando, almeno per una notte, il Milan. Risultato mai in discussione all'Unipol Domus: azzurri padroni del campo dal primo all'ultimo minuto, nonostante il successo di corto muso. Isolani mai pericolosi, tenuti in piedi da un super Caprile, che festeggia nel migliore dei modi la convocazione in azzurro.

Pagelle Cagliari

Caprile 6.5 Contro la sua ex-squadra prova a ben figurare. Salva su Politano. 
Zé Pedro 6 Buona prova, nonostante il giallo rimediato nel primo tempo. Bene anche in impostazione. Mendy (28’ st) 6 Gioiellino della Primavera, da brio all’attacco. 
Mina 6 Senza emergere particolarmente tiene sugli attaccanti napoletani. 
Dossena 6 Se la deve vedere spesso con Hojlund e lo contiene. 
Palestra 5.5 Come Caprile è stato chiamato da Gattuso. La sua è una prova di più basso livello rispetto al solito. 
Adopo 5.5 Funge da difensore aggiunto per coprire gli spazi, manca nell’impostare. Deiola (28’ st) 6 Dà una ventata di dinamismo. 
Gaetano 5.5 Napoletano verace ci mette l’anima, però non sembra in giornata. Torna spesso a chieder palla, ma non è supportato. 
Sulemana 6 Grande cursore. Si incarta se deve prendere iniziativa. Potrebbe far molto meglio. 
J. Rodriguez 6 Nella sua zona di competenza transitano Politano e De Bruyne. Va qualche volta in difficoltà, ma nel complesso tiene. Raterink (39’ st) ng. 
Esposito 6.5 Torna dopo un turno di squalifica. Si sacrifica ed è il migliore dei suoi. Trepy (39’ st) ng. 
Folorunsho 5.5 In una posizione non nelle sue corde. Non si rende mai minaccioso. Kilicsoy (20’ st) 5.5 Timido è sempre in ritardo 
All. Pisacane 6 Dopo la brutta sconfitta di Pisa perlomeno la squadra ha mostrato carattere. Ha avuto poco tempo per preparare il confronto con il Napoli, però si è visto un Cagliari battagliero e che ha cercato il gol.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli
1
Pagelle Cagliari-Napoli: McTominay detta legge, nervosismo Hojlund. Palestra delude!
2
I voti del Napoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS