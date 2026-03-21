Pagelle Cagliari-Napoli: McTominay detta legge, nervosismo Hojlund. Palestra delude!

Pagelle Cagliari

Caprile 6.5 Contro la sua ex-squadra prova a ben figurare. Salva su Politano.

Zé Pedro 6 Buona prova, nonostante il giallo rimediato nel primo tempo. Bene anche in impostazione. Mendy (28’ st) 6 Gioiellino della Primavera, da brio all’attacco.

Mina 6 Senza emergere particolarmente tiene sugli attaccanti napoletani.

Dossena 6 Se la deve vedere spesso con Hojlund e lo contiene.

Palestra 5.5 Come Caprile è stato chiamato da Gattuso. La sua è una prova di più basso livello rispetto al solito.

Adopo 5.5 Funge da difensore aggiunto per coprire gli spazi, manca nell’impostare. Deiola (28’ st) 6 Dà una ventata di dinamismo.

Gaetano 5.5 Napoletano verace ci mette l’anima, però non sembra in giornata. Torna spesso a chieder palla, ma non è supportato.

Sulemana 6 Grande cursore. Si incarta se deve prendere iniziativa. Potrebbe far molto meglio.

J. Rodriguez 6 Nella sua zona di competenza transitano Politano e De Bruyne. Va qualche volta in difficoltà, ma nel complesso tiene. Raterink (39’ st) ng.

Esposito 6.5 Torna dopo un turno di squalifica. Si sacrifica ed è il migliore dei suoi. Trepy (39’ st) ng.

Folorunsho 5.5 In una posizione non nelle sue corde. Non si rende mai minaccioso. Kilicsoy (20’ st) 5.5 Timido è sempre in ritardo

All. Pisacane 6 Dopo la brutta sconfitta di Pisa perlomeno la squadra ha mostrato carattere. Ha avuto poco tempo per preparare il confronto con il Napoli, però si è visto un Cagliari battagliero e che ha cercato il gol.