Pagelle Cagliari-Napoli: McTominay detta legge, nervosismo Hojlund. Palestra delude!

Al Napoli basta un gol di Scott McTominay, al rientro da titolare, per piegare il Cagliari a domicilio e salire al secondo posto superando, almeno per una notte, il Milan. Risultato mai in discussione all'Unipol Domus: azzurri padroni del campo dal primo all'ultimo minuto, nonostante il successo di corto muso. Isolani mai pericolosi, tenuti in piedi da un super Caprile, che festeggia nel migliore dei modi la convocazione in azzurro.
Pagelle Cagliari
Caprile 6.5 Contro la sua ex-squadra prova a ben figurare. Salva su Politano.
Zé Pedro 6 Buona prova, nonostante il giallo rimediato nel primo tempo. Bene anche in impostazione. Mendy (28’ st) 6 Gioiellino della Primavera, da brio all’attacco.
Mina 6 Senza emergere particolarmente tiene sugli attaccanti napoletani.
Dossena 6 Se la deve vedere spesso con Hojlund e lo contiene.
Palestra 5.5 Come Caprile è stato chiamato da Gattuso. La sua è una prova di più basso livello rispetto al solito.
Adopo 5.5 Funge da difensore aggiunto per coprire gli spazi, manca nell’impostare. Deiola (28’ st) 6 Dà una ventata di dinamismo.
Gaetano 5.5 Napoletano verace ci mette l’anima, però non sembra in giornata. Torna spesso a chieder palla, ma non è supportato.
Sulemana 6 Grande cursore. Si incarta se deve prendere iniziativa. Potrebbe far molto meglio.
J. Rodriguez 6 Nella sua zona di competenza transitano Politano e De Bruyne. Va qualche volta in difficoltà, ma nel complesso tiene. Raterink (39’ st) ng.
Esposito 6.5 Torna dopo un turno di squalifica. Si sacrifica ed è il migliore dei suoi. Trepy (39’ st) ng.
Folorunsho 5.5 In una posizione non nelle sue corde. Non si rende mai minaccioso. Kilicsoy (20’ st) 5.5 Timido è sempre in ritardo
All. Pisacane 6 Dopo la brutta sconfitta di Pisa perlomeno la squadra ha mostrato carattere. Ha avuto poco tempo per preparare il confronto con il Napoli, però si è visto un Cagliari battagliero e che ha cercato il gol.
I voti del Napoli
Milinkovic Savic 6 Alla Unipol Domus non è mai impegnato seriamente. Gestisce bene l’ordinaria amministrazione.
Beukema 6.5 Nella difesa a tre si occupa della fascia destra. Bene in interdizione.
Buongiorno 6.5 Generale della difesa, controlla agevolmente le timide azioni rossoblù.
Olivera 5.5 Errore sanguinoso (con Esposito che si invola) nei primi 45’ che per poco non provoca un guaio al proprio portiere. Juan Jesus (39 st) ng.
Politano 6 Sulla corsia di destra è ben contenuto da Rodriguez, però crea comunque scompiglio. Spinazzola (32’ st) 6 Quando entra tiene la posizione.
Gilmour 5.5 In moto perpetuo nella zona nevralgica. Qualche errore nella valutazione degli appoggi. Anguissa (32’ st) 6 Più ordinato rispetto al compagno nei 20 minuti che ha avuto a disposizione.
Lobotka 6.5 Buone geometrie anche se condizionato dal giallo per fallo su Folorunsho nel primo tempo. Alisson Santos (10’ st) 6 Qualche discreto affondo.
Gutierrez 6 Nessun acuto. Partita prettamente difensiva la sua.
De Bruyne 6.5 Ancora non al massimo della condizione, è comunque utile per le sue iniziative e verticalizzazioni.
McTominay 7 Sblocca la gara dopo soli 2’ e consente alla sua squadra di gestire. Pericoloso anche di testa.
Hojlund 5.5 È protagonista di un duello continuo con Mina per tutta la partita. Si innervosisce e non è mai pericoloso
All. Conte 6.5 Ha saputo gestire un momento difficile con tanti infortuni. Adesso, con i rientri, può far salire il livello della prestazione. I due punti di Cagliari consentono al mister di rimpinguare la classifica.
ARBITRO
Mariani 6 Tiene discretamente in pugno la gara, con qualche pecca nella valutazione dei falli.
Al Napoli basta un gol di Scott McTominay, al rientro da titolare, per piegare il Cagliari a domicilio e salire al secondo posto superando, almeno per una notte, il Milan. Risultato mai in discussione all'Unipol Domus: azzurri padroni del campo dal primo all'ultimo minuto, nonostante il successo di corto muso. Isolani mai pericolosi, tenuti in piedi da un super Caprile, che festeggia nel migliore dei modi la convocazione in azzurro.
Pagelle Cagliari
Caprile 6.5 Contro la sua ex-squadra prova a ben figurare. Salva su Politano.
Zé Pedro 6 Buona prova, nonostante il giallo rimediato nel primo tempo. Bene anche in impostazione. Mendy (28’ st) 6 Gioiellino della Primavera, da brio all’attacco.
Mina 6 Senza emergere particolarmente tiene sugli attaccanti napoletani.
Dossena 6 Se la deve vedere spesso con Hojlund e lo contiene.
Palestra 5.5 Come Caprile è stato chiamato da Gattuso. La sua è una prova di più basso livello rispetto al solito.
Adopo 5.5 Funge da difensore aggiunto per coprire gli spazi, manca nell’impostare. Deiola (28’ st) 6 Dà una ventata di dinamismo.
Gaetano 5.5 Napoletano verace ci mette l’anima, però non sembra in giornata. Torna spesso a chieder palla, ma non è supportato.
Sulemana 6 Grande cursore. Si incarta se deve prendere iniziativa. Potrebbe far molto meglio.
J. Rodriguez 6 Nella sua zona di competenza transitano Politano e De Bruyne. Va qualche volta in difficoltà, ma nel complesso tiene. Raterink (39’ st) ng.
Esposito 6.5 Torna dopo un turno di squalifica. Si sacrifica ed è il migliore dei suoi. Trepy (39’ st) ng.
Folorunsho 5.5 In una posizione non nelle sue corde. Non si rende mai minaccioso. Kilicsoy (20’ st) 5.5 Timido è sempre in ritardo
All. Pisacane 6 Dopo la brutta sconfitta di Pisa perlomeno la squadra ha mostrato carattere. Ha avuto poco tempo per preparare il confronto con il Napoli, però si è visto un Cagliari battagliero e che ha cercato il gol.