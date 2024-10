Pecchia: "Parma, Juve esame giusto. Una cosa sarà decisiva. Man..."

"Andare allo Stadium e affrontare una top squadra con giovani forti è stimolante per tutti noi". Fabio Pecchia ha presentato in conferenza la sfida contro la Juventus . Per lui un ritorno da ex avendoci giocato da calciatore e allenato in U23: "È stato un passaggio importante per la mia carriera" . Il tecnico ha parlato delle condizioni del gruppo e sul recupero di alcuni infortunati.

Le condizioni del gruppo e il dubbio Man

Pecchia ha poi parlato del percorso: “Il nostro percorso è questo, abbastanza chiaro. Mi piacerebbe vedere una certa solidità e un certo equilibrio che abbiamo mostrato nelle ultime partite. Ma anche nella fase di possesso, quando dobbiamo andare ad attaccare, essere sbarazzini, leggeri e con la voglia di attaccare gli spazi, giocare in velocità, per andare a fare gol”. Una sfida sulle fasce: “La partita si gioca qui, loro hanno calciatori di qualità e di velocità. Ma anche noi li abbiamo. Però sappiamo che cosa affrontiamo, chi abbiamo di fronte, che ha una struttura ed è forte in tutti i reparti”.

Sulle condizioni del gruppo: "Il gruppo nel complesso sta bene ma non tutti sono nella stessa condizione. Qualcuno è in crescita come Charpentier, Almqvist e Cancellieri, altri invece stanno recuperando da infortuni come Benedyczak ed Estevez. Osorio torna in gruppo e possiamo di essere quasi al completo. Man? È una situazione particolare, perché dopo la stagione straordinaria che ha disputato, ha avuto gli Europei, continua a giocare e anche tanto. Il suo inserimento è quello di un calciatore forte e per noi importante, probabilmente anche in questo momento, dal punto di vista atletico, sta vivendo un calo fisiologico”.