Parma, verso la Juve: l'ex Pecchia blinda la difesa, il caso Man e il rigorista

Il Parma sarà la prossima avversaria della Juventus nel match valido per la decima giornata del campionato di Serie A. La squadra allenata da Fabio Pecchia attualmente è in 17esima posizione a quota 8 punti, due di vantaggio sulla zona retrocessione. In campionato è reduce dal pari interno contro l'Empoli , arrivato grazie a Charpentier che ha agguantato l'iniziale vantaggio firmato da una sfortunata autorete di Coulibaly . La vittoria dei ducali è sfumata proprio nei minuti finali quando Bonny ha sprecato un calcio di rigore centrando la parte alta della traversa. Un errore che potrebbe rimettere in discussione la gerarchia dei tiratori dal dischetto. Pronto al rientro, infatti, come nella passata stagione, la titolarità nel ruolo di rigorista potrebbe tornare a Adrian Benedyczak , vero e proprio specialista con 11 trasformazioni su 12 tentativi. Per Fabio Pecchia si tratta di una sfida al proprio passato: dopo aver indossato la maglia bianconera nella stagione 1997-98, l'ex centrocampista ha allenato la formazione Next Gen nel 2019-20 conquistando uno storico successo nella Coppa Italia di Serie C superando 2-1 la Ternana a Cesena il 27 giugno 2020 quando, in un Manuzzi deserto a causa del Covid, un rigore di Brunori e una rete di Rafia ribaltarono il momentaneo vantaggio umbro siglato in apertura da Mammarella.

Parma, solo una vittoria in stagione

Tornando all'attualità, la stagione del Parma non è iniziata nel migliore dei modi: è arrivata subito l'eliminazione dalla Coppa Italia a causa del ko interno inflitto dal Palermo, vittorioso al Tardini con una rete di Insigne. Tuttavia in campionato i ducali sono partiti bene pareggiando in casa contro la Fiorentina (1-1) e battendo alla seconda giornata, il 24 agosto, sempre tra le mura amiche, il Milan 2-1 grazie ad uno scatenato Man. Poi due sconfitte di fila contro Napoli (2-1) e Udinese (2-3 dopo aver chiuso la prima frazione di gioco davanti 2-0), il pareggio per 2-2 al Via del Mare contro il Lecce, il ko, ancora per 3-2 e sempre davanti ai propri tifosi, contro il Cagliari. Infine tre pareggi consecutivi: 0-0 al Dall'Ara contro il Bologna, 1-1 al Sinigaglia contro il Como e ancora 1-1 nell'ultima uscita contro l'Empoli. Dopo un ottimo avvio, si è fermata la parabola di Dennis Man, autore fin qui di tre reti, così come Bonny. Meglio la fase difensiva nelle ultime tre gare (solo due gol subiti) a discapito delle 12 reti incassate nelle prime 6 giornate. Dal punto di vista disciplinare, poi, il Parma è la formazione di Serie A che ha rimediato più cartellini rossi: ben quattro in appena nove partite (Suzuki alla 3ª contro il Napoli, Keita alla 4ª contro l'Udinese, Cancellieri alla 5ª contro il Lecce e Coulibaly alla 7ª contro il Bologna).

Parma, la situazione in infermeria

Lato infortunati il Parma dovrà fare a meno per un lungo periodo ad Alessandro Circati, difensore centrale partito titolare fin da subito: il 21enne si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Per la sfida contro la Juventus restano indisponibili anche Osorio per un problema fisico e il polacco Kowalski, anche lui alle prese con la rottura del legamento crociato.