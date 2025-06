Chivu all’Inter, si aspetta solo l’annuncio: il saluto ai tifosi del Parma

Tredici partite, tredici finali. Così Cristian Chivu aveva definito, in conferenza stampa, il suo percorso sulla panchina del Parma. Un cammino breve ma intenso, culminato con una salvezza acciuffata all’ultima giornata e celebrata come un traguardo storico, considerata la situazione in cui versava il club al suo arrivo. Il tecnico rumeno, chiamato in corsa per raddrizzare una stagione complicata, ha saputo compattare lo spogliatoio, dare identità e fiducia a un gruppo in difficoltà, coinvolgendo giocatori, staff e tifosi in un’impresa che ha restituito entusiasmo alla piazza. Il suo racconto emotivo e coinvolgente, pubblicato sotto forma di video sui canali social del club, ha ripercorso passo dopo passo quel viaggio di lotta e passione che ha riportato il Parma alla luce, consegnandolo salvo alla Serie A. Ora si aspetta soltanto l'annuncio dell' Inter .

Il saluto social al Parma di Chivu

Stamattina, in un incontro durato circa un’ora con il CEO gialloblù Federico Cherubini, Chivu e il suo collaboratore Palombo hanno firmato la risoluzione consensuale del contratto, sancendo ufficialmente la fine della loro (breve) esperienza in Emilia. Subito dopo, il tecnico si è messo in viaggio verso Milano, dove lo attende una nuova e stimolante sfida: guidare l’Inter, con cui inizierà già oggi il primo allenamento in vista del Mondiale per Club e della successiva partenza per gli Stati Uniti.

“Ringrazio club, staff, giocatori e tifosi per aver creduto in me e nel nostro progetto. Insieme abbiamo superato ostacoli e scritto una pagina che porterò sempre nel cuore. Grazie Parma!”, ha scritto Chivu sul suo profilo Instagram, chiudendo così con gratitudine una parentesi breve ma significativa della sua giovane carriera da allenatore.