Cherubini e progetto Parma: "Krause, in cinque anni poste basi per il futuro"

"Sto già prendendo lezioni di italiano. Imparare la lingua del Paese dove vivo è molto importante". Cremaschi si è presentato così. Idee chiare e voglia di mettersi in gioco. Un ragazzo solare, di grande qualità e che è arrivato in estate dall' Inter Miami dove ha giocato al fianco di Messi : "Mi ha permesso di essere collocato in diverse posizioni. Sono due le posizioni che preferisco: playmaker o centrocampista più difensivo attaccando dalle retrovie. L'esperienza con Messi è stata molto piacevole e spero di poter portare in squadra i frutti di questa esperienza". A Cagliari è stata la prima panchina in Serie A: "Mi ha fatto molto piacere vedere da vicino il livello di gioco, che avevo già percepito durante gli allenamenti. Per quanto riguarda le mie ambizioni, per questa stagione, è riuscire ad adattarmi a questa nuova modalità di gioco con la relativa intensità. Mi piacerebbe accumulare esperienza con l'obiettivo di crescere, imparare dai tutti i miei compagni e dall’allenatore. Credo di essere in un posto, Parma, assolutamente esclusivo in cui poter crescere perché siamo una squadra giovane con grandi ambizioni e questo mi rappresenta completamente".

Cremaschi e il Mondiale

Benjamin Cremaschi ha poi parlato dellla sua posizione in campo: "Giocando con una difesa a tre le richieste saranno un po' diverse rispetto a prima. Ma anche all'Inter Miami qualche volta abbiamo adottato questa situazione di gioco. È comunque una modalità che conosco. Resta il fatto che devo comunque imparare e adattarmi alle nuove richieste. Sempre partendo dal presupposto che siamo sono qui per crescere e migliorarmi". E i pensieri sul Mondiale: "Penso che Parma sia il posto giusto per poter avere la possibilità di essere convocato. Parma è un Club molto ambizioso, mi hanno dato l'opportunità di arrivare qui e di giocare in uno dei migliori campionati del mondo. Sarà una grande sfida per me. Spero di poter imparare e crescere per poter giocare la Coppa del Mondo l'anno prossimo". Ovviamente con gli Stati Uniti: "Mi sento prevalentemente statunitense, ma con una forte connotazione culturale argentina. La mia famiglia è di origine argentina, ho molti amici argentini, a casa mia si parla spagnolo. Con l'Italia il legame è fortissimo perché i miei bisnonni erano italiani, sono arrivati in Argentina da una località di cui non conosco il nome vicino a Bologna. Quindi, la relazione con l'Italia spero che possa rafforzarsi giocando qui molti anni in questa serie prestigiosa".

L'atmosfera del Tardini e la voglia di scendere in campo

A chiudere la sua conferenza, Cremaschi, ha parlato della voglia di scendere in campo al Tardini: "Ho sentito parlare molto dell'atmosfera del Tardini e del calore dei tifosi. Mi aspetto qualcosa di molto diverso rispetto all'MLS, mi aspetto di trovare una tifoseria molto più calda e 'rumorosa' ma anche molto più attenta al gioco, cosa che non sempre accade negli stadi degli Stati Uniti, dove diciamo che il tifo dipende molto dalla squadra contro cui si gioca. Negli Stati Uniti la passione viene vissuta in modo molto diverso. Quindi mi auguro di poter dare una risposta diversa magari fra qualche tempo dopo aver sperimentato in prima persona il calore degli stadi italiani, anche se ripeto ho sentito cose molto positive".