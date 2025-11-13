Tuttosport.com
Suzuki operato alla mano: lungo stop per il portiere del Parma. I tempi di recupero e il sostituto

Il comunicato sulle condizioni del giocatore giapponese: salta anche la Juve
2 min
Suzuki operato alla mano: lungo stop per il portiere del Parma. I tempi di recupero e il sostituto© BARTOLETTI
La notizia era già nell'aria e ora è arrivata la conferma: dopo la frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide subita contro il Milan, Zion Suzuki è stato operato. Pessime notizie per l'allenatore del Parma Carlos Cuesta, che dovrà fare a meno del suo portiere titolare a lungo

Infortunio Suzuki: il comunicato del Parma

Ecco il comunicato del club: "Nella giornata odierna il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l’Institute for Integrated Sports Medicine presso la Keio University School of Medicine di Tokyo, alla presenza anche del Dr. Giulio Pasta, responsabile sanitario di Parma Calcio. L’intervento di stabilizzazione chirurgica dello scafoide e del terzo dito della mano sinistra è perfettamente riuscito, il calciatore osserverà ora la prima parte della fase riabilitativa in Giappone in costante contatto con lo staff sanitario gialloblu".

I tempi di recupero e il possibile sostituto

I tempi di recupero non sono stati specificati nel comunicato ma sarà difficile rivedere Suzuki in campo prima di 3/4 mesi. Il portiere giapponese, quindi, non tornerà in campo prima di marzo (salterà anche la sfida di ritorno contro la Juve) e per il Parma si tratta di un problema non da poco. Chi giocherà al suo posto? Al momento le alternative in rosa sono Corvi e Rinaldi, con il primo in vantaggio per una maglia da titolare. 

