Hiljemark, niente conferenza pre-Juve: il Pisa ci riprova, stessa 'strategia' adottata col Milan

PISA - Il tecnico del Pisa Oscar Hiljemark non interverrà in conferenza stampa alla vigilia della trasferta all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Per l'allenatore svedese, che da calciatore in Italia aveva vestito le maglie di Palermo e Genoa, non si tratta della prima 'assenza' stagionale: già contro il Milan il club toscano aveva adottato la medesima strategia, anche se in quell'occasione venne divulgato sugli account ufficiali un video con alcune dichiarazioni pre-registrate.