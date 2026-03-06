Tuttosport.com
Hiljemark, niente conferenza pre-Juve: il Pisa ci riprova, stessa 'strategia' adottata col Milan

Il tecnico svedese non parlerà alla vigilia della trasferta all'Allianz Stadium di Torino: la 'vox' nerazzurra resterà quella del grande ex Cuadrado
2 min
PISA - Il tecnico del Pisa Oscar Hiljemark non interverrà in conferenza stampa alla vigilia della trasferta all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Per l'allenatore svedese, che da calciatore in Italia aveva vestito le maglie di Palermo e Genoa, non si tratta della prima 'assenza' stagionale: già contro il Milan il club toscano aveva adottato la medesima strategia, anche se in quell'occasione venne divulgato sugli account ufficiali un video con alcune dichiarazioni pre-registrate.

Le parole di Cuadrado

Stavolta, invece, la 'vox' pisana alla vigilia della sfida contro la Juventus all'Allianz Stadium resterà quella del grande ex Juan Cuadrado (oltre a quella del 'quasi ex' Stojilkovic): l'esterno colombiano ha ricordato il forte legame avuto con il club bianconero, senza nascondere la volontà di 'strappare' quello che sarebbe un successo storico.

