Roma, Mourinho: "Nostalgia Champions? Non ho visto grandi partite"

ROMA - "Nostalgia per la Champions questa settimana? Ho fatto più di 150 partite di Champions, sono un privilegiato e non posso piangere perché ora gioco la Conference League. E grandi partite di Champions in realtà non ne ho viste tante, Psg-Real non mi è piaciuta. Inter-Liverpool invece sì, è stata una bella partita". Inizia così, con una frecciata, la conferenza stampa di Mourinho alla vigilia di Roma-Verona . "Io non so se sono un grande comunicatore o no, so che sono intelligente e molto rispettoso verso le proprietà. Ma quando un allenatore può fare una considerazione sulla sua proprietà? Chi sono io per dire qualcosa? Sono i miei superiori, cosa devo commentare? Per i Friedkin ho solo rispetto , sia professionale sia personale", ha aggiunto.

Mourinho: "Ho nove assenze, sarà difficile"

All'andata la Roma perse contro il Verona, nel secondo round cerca il riscatto: "Il clima è cambiato, c’era freddo e pioggia, domani non penso sarà uguale. Scherzi a parte, penso che loro hanno qualità, all’andata è stata dura per noi e per loro, e domani lo sarà ugualmente. Tudor è un bravo giovane allenatore, la squadra si identifica nella sua idea di gioco, i giocatori sono di qualità ed esperienza, la squadra ha una posizione serena di classifica. È vero che noi abbiamo 9 giocatori assenti, Zaniolo non è tra questi, ma deve provare. Vediamo domani, ma ancora una volta avremo i nostri tifosi anche senza aver vinto nulla fin qui e questo è incredibile. Nove assenze sono tante, ogni squadra andrebbe in difficoltà e non sarà diverso per noi, ma siamo lì e speriamo che con l’appoggio della gente possiamo prendere punti", ha spiegato Mou.

Mourinho su Veretout e Abraham

"Veretout? Non sono tanti i giocatori che hanno una stagione uniforme con un livello sempre alto. Se devo scegliere uno dei nostri con la stagione più uniforme, io dico Mkhitaryan perché ci dà soluzioni e gioca in più posizioni. Veretout ha iniziato bene, poi è stato meno bene ed è un esempio di un giocatore che ha difficoltà a stare sempre al massimo del livello. Abraham? Sta facendo bene, può fare meglio però per la squadra e anche la squadra deve fare meglio per lui. Per un giocatore straniero cresciuto in un calcio completamente diverso andare via dall’Inghilterra è molto difficile, per questo credo stia facendo bene. Ha potenzialità però per fare meglio", ha concluso.