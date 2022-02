Bufera Spezia-Roma: Motta chiede le scuse dell'arbitro, Zaniolo replica shock

"L'importante erano i 3 punti...". Nicolò Zaniolo non ci sta e a chi fa polemica sul rigore concesso alla Roma contro lo Spezia a pochi secondi dal fischio finale risponde condividendo una foto sui social che lascia poco all'immaginazione. Sul viso del talento giallorosso, quasi in mezzo agli occhi, campeggia una ferita ancora sanguinante. È successo tutto al 94' su un cross in area di rigore, quando il capitano aquilotto Giulio Maggiore ha calciato involontariamente (ma fallosamente) il volto di Zaniolo, senza però trovare il pallone.

Juve, i "mi piace" al post di Zaniolo

Da qui il rigore assegnato dall'arbitro Fabbri con l'ausilio del Var e trasformato da Abraham, nonostante le accese proteste da parte dello Spezia. "Ora ci aspettiamo le scuse che sono state fatte alle grandi squadre in precedenti circostanze", ha detto al termine del match Thiago Motta, facendosi portatore del malcontento dei suoi. L'azzurro classe 1999, anche in questi giorni più volte accostato alla Juve, non ha però avuto dubbi al riguardo. Scambio di "mi piace" tra Zaniolo e i giocatori della Juve: dopo quello regalato a Vlahovic, il post del giovane esterno giallorosso ha collezionato i like dei bianconeri Federico Chiesa e Moise Kean.