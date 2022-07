Zaniolo entra e cambia la partita: un gol e un palo in Roma-Sunderland 2-0

Zaniolo-Juve, la terza via: scambio di prestiti con la Roma

Zaniolo show, la Juve osserva

In attesa di risolvere la situazione legata a De Ligt, la cui cessione a peso d'oro al Bayern Monaco potrebbe fornire le risorse necessarie per intervenire prepotentemente sul mercato e puntellare tutti i reparti, la Juventus segue a distanza i progressi di Nicolò Zaniolo, uno dei talenti più cristallini del calcio italiano, ma reduce da due bruttissimi infortuni che ne hanno pesantemente condizionato il rendimento nell'ultima stagione, nonostante la trionfale esperienza in Conference League, suggellata dal gol decisivo in finale. Il talento scuola Fiorentina, Inter ed Entella, nell'amichevole disputata in Portogallo, si è preso la scena chiudendo il match all'80', 5' dopo il momentaneo vantaggio di Felix. Soltanto la sfortuna, con un palo clamoroso, gli ha negato la gioia della doppietta. Una prestazione di assoluto spessore, che la Roma non sottovaluterà in sede di mercato: i giallorossi chiedono al momento almeno 50 milioni di euro senza contropartite tecniche, i bianconeri preferirebbero abbassare l'esborso economico con l'inserimento di un calciatore nella trattativa.