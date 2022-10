Roma, Mourinho e Canales: il retroscena tra Mondiale ed Europa League

SIVIGLIA (Spagna) - Dopo l'1-1 contro il Betis, al Benito Villamarin di Siviglia, la Roma si trova al 3° posto del Girone C di Europa League con 4 punti, a -3 dai bulgari del Ludogorets. Dopo la partita José Mourinho ha incontrato Sergio Canales, autore del gol del momentaneo 1-0 della formazione andalusa e suo giocatore ai tempi del Real Madrid, quando il centrocampista aveva appena 19 anni. Il siparietto tra i due, catturato dalle telecamere del Chiringuito, è diventato immediatamente virale. “Andrai al Mondiale? Fisicamente mi sembra che tu stia molto bene”, ha esordito lo Special One. “Vedremo”, ha risposto il giocatore, sorridendo. "Gli sono molto grato. Ho sempre detto che sono molto grato a tutte le persone che ho incontrato lungo questo percorso nel calcio e che mi hanno aiutato a crescere ed essere migliore. In questa vita devi essere grato a tutti coloro che Ha insegnato cose", ha successivamente aggiunto Canales.