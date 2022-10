Mourinho, che stoccata a Lozano dopo Roma-Napoli

"Hanno creato davvero poco, un peccato. Noi siamo stati sufficienti, sicuramente non meritavamo di perderla. Eravamo stanchi e avevo poche opzioni in panchina. Karsdorp è stato costretto a giocare per via di un cambio last second, non aveva i 90 minuti nelle gambe e si è visto. Anche Pellegrini ha sentito il flessore tirare, abbiamo tanti infortuni purtroppo e questo ha pesato". Sono le parole di José Mourinho ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta della Roma in casa contro il Napoli.